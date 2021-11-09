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水上的士增航線 行西九尖東中環

【明報專訊】運輸署表示，水上的士持牌渡輪服務將試辦一條新短途航線，「中環—西九—尖東—中環」短途服務將由周日（14日）起，逢周日及公眾假期提供服務；而為配合西九M+博物館首個開放日的交通需求，營辦商亦會於本周五（12日）提供兩個特別班次。

周日開辦 限假日每日兩班

周日新開辦的「中環—西九—尖東—中環」短途航線，將提供兩個班次，分別於下午1時30分及2時40分由中環開出，經西九到尖東，再返回中環。至於本周五的兩個特別班次，同樣於下午1時30分及2時40分由中環開出。

該航線中環上落地點為中環9號碼頭，西九上落地點為油麻地避風塘2號梯台，尖東則於星光大道對出海旁1號梯台上落。中環往西九成人票價為20元，全程68元；如帶同單車乘搭，每部收費14元。詳情可瀏覽https://www.hongkongwatertaxi.com.hk

運輸署回覆本報查詢稱，考慮到疫情發展，以及旅遊業仍有待復蘇，水上的士營辦商今年7月起以試辦形式提供「紅磡-尖東-中環」短途服務，逢周六晚上7時20分由紅磡開出一班，經尖東到中環，再經尖東返回紅磡。服務開辦後首3個月（7至9月），航班平均載客率逾九成，該署會持續監察水上的士運作和需求，適時公布開辦其他服務，包括連接啟德、紅磡、尖東、西九及中環線的日期。

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