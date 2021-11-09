林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建

深水埗荃灣會讓地產商入場

林鄭月娥表示，市建局在「油旺研究」提及地積比轉移、整合街區發展等工具，她認為這些規劃及地政手段都適用於發展商，若發展商收購後希望封內街及轉移地積比，政府大體上都會同意；又稱將來在市建局完成深水埗、荃灣舊區規劃後，亦會讓地產商「入場一齊做」。

對於香港人長期住得細及住得貴，林太認為，原因是香港公營房屋比例不夠高，須由現時不足五成提升至七成，但承認需漫長時間，並強調須持之以恒，不應為救市大幅下調供應。

林太稱首先要透過土地分配，將北部都會區、明日大嶼交椅洲的新增土地，七成傾斜於公營房屋，第二則是豐富公營房屋內涵，增加綠置居，讓有能力的公屋租戶變成業主。

明年樓價縱瀉 不改房策

她又強調，土地供應必須持之以恒，不能受經濟波動、樓價升降影響，若明年樓價大幅下跌，政府應該「企定」，不應改變房屋政策。