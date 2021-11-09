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環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模

【明報專訊】「明日大嶼」中部水域人工島前期研究今年6月展開，預計42個月完成。環境諮詢委員會昨討論有關研究，多名委員認為，當局決定填海規模、具體位置前，應首先評估項目對生態環境的影響；亦有委員提議採用浮動結構物建設公共空間，以減少填海面積。

明日大嶼第一期交椅洲人工島涉及填海1000公頃，土木工程拓展署及規劃署計劃將環評分3部分，分別為人工島填海、連接港島及北大嶼山的交通、人工島上建設帶來的影響，當局預料本月提交3項環評研究概要。

土拓署稱種植物吸引物種

副主席：不等同生物多樣

環諮會多名委員關注人工島對生態多樣性的影響，土拓署可持續大嶼辦事處長方學誠回應稱，當局將生物多樣性「放得較重」，例如可透過種植植物吸引不同種類的生物。環諮會副主席譚鳳儀其後質疑，種植只是「綠化」，「可能吸引某些雀仔」，並不等同生物多樣性，又提到交椅洲一帶海域有珊瑚區，當局不能毫無目標種樹。

委員倡用浮動結構物減填海

委員梁美儀建議在人工島海岸線建設人工濕地，以紅樹林紓緩風暴潮影響，亦建議仿效新加坡、荷蘭等地在海上建設巨型浮動結構物，發展公園、運動場等公共休憩設施，以減低填海面積及對海洋生態影響。方學誠稱，人工島規模、大小未有定案，現時已開展生態調查，生態海岸線是必然考慮，預料明年第三四季有初步結果。

環諮會主席黃遠輝會後稱，3項環評應分優先次序，先收集對環境生態影響的數據，再決定填海規模，期望過程「可加可減」，顧問公司會同時研究日後可否將填海伸延至喜靈洲、長洲南，但如發現人工島對生態環境有較負面的影響，亦可考慮縮小規模。

黃又稱，政府《2030+》提出人均休憩用地增至3.5平方米，而交椅洲人工島計劃容納40萬至70萬人口，休憩用地或需近250公頃，約佔整個人工島面積25%，若採納委員建議，透過浮動結構物建設公共空間，或能縮小填海規模的同時提供足夠公共空間。他表示，生態環評一般需一個周期，預料研究一年已可涵蓋足夠數據，其後再研究工程規劃、財務安排等，相信有足夠時間在42個月內完成。

相關字詞﹕環諮會 交椅洲人工島 明日大嶼

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