灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美

起初筆者還以為白裙少女可能是陪父母前來「相親角」幫兄弟姊妹擇偶，走上前看一看資料，赫然發現是她自己要找對象，實在是萬綠叢中一點紅，也因此引來不少人駐足。

料相睇是假 拍網片才真

然而細閱白裙少女資料，筆者立即倒抽一口涼氣，上面是這樣形容：本人有紋身，會抽煙，愛喝酒，喜歡蒲夜店。如此履歷，究竟是誠實還是趕客？事實上，雖然白裙少女的外形打扮引來不少人駐足，但一看到這種形容，大多數大嬸大叔看罷都轉身離去，有些好奇的問了兩句，也是搖搖頭便走。

白裙少女的履歷也引起筆者好奇，正欲上前詢問，卻發現她身邊不遠處有副三腳架，架上裝了一個不起眼的小鏡頭，旁邊有人守着，視線也一直盯着白裙少女。看到這架勢，筆者與同事商量，一致認同白裙少女相睇是假，估計可能是做社會實驗，或者只是拍網片。

之後與同事在「相親角」轉了一圈，白裙少女與腳架都不見了，我們站在一邊再聊起此事，閒談間卻先後有幾名看來是婚姻介紹所的職員，望了我們一會後，走上前，對我同事說：「小伙子你條件不錯啊，要不要幫你找個對象。」完全無視筆者存在。

以後再也不跟他去「相親角」！

文：尚東美