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大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業

【明報專訊】廣東及澳門繼續推動合作，加快就業、社保、人才、治理聯通。日前於粵澳勞動及社會保障相關事務合作專責小組會議上，雙方簽署了社保服務、「一試多證」培養評價、職業技能人才評價3份合作協議，在人力資源與社會保障方面提升合作，完善合作機制。廣東亦擬直接採認澳門地區技能類職業能力證書，將開展試點工作。

通過一次考試可獲多個認證

廣東省人社廳、澳門勞工事務局、澳門社保基金、澳門經濟及科技發展局等有關負責人出席會議。為促進粵澳人力資源流動，廣東推動實施「一試多證」培養評價模式，即通過一次考試可獲得多個認證，便利港澳人才在大灣區內地城巿執業，目前已有3169名專業人才獲得內地執業資格。粵省人社廳亦在澳門舉行了約5000人次的國家職業資格考試，為當地居民提供職業資格考試服務。

社保合作方面，粵澳推動制度規則銜接，探索跨境認證模式，推進灣區「社保通」工程。《南方日報》報道，目前澳門居民在粵參加養老、失業、工傷保險累計6.27萬人，有效持卡人數6.13萬多，為促進港澳居民領卡用卡，廣東建立快速發卡機制，目前全省快速發卡網點有976個，包括銀行等，港澳居民前往就近的快速發卡網點申辦，片刻即可取卡。

建灣區「社保通」快速發卡 另推「三通」

除了社保通，粵澳雙方會上亦表示，接下來將合力推進「就業通」、「人才通」及「治理通」，包括廣東將開展直接採認澳門地區技能類職業能力證書試點工作，探索吸納澳門成熟的技能人才評價合作機構申請為社會培訓評價組織；還將以澳門職業技能認可基準納入粵澳「一試三證」項目為切入點，引進澳門及國際先進的職業技能標準和課程內容。

粵澳還將設立「和諧勞動關係示範區」，依託粵港澳大灣區勞動爭議聯合調解中心等平台，建立粵澳信息交流機制與打擊惡意欠薪逃匿聯動機制，加強粵澳勞動保障監察和調解仲裁規則對接。

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