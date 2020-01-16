大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶

建交通交流消費樞紐

羅湖區委書記劉勝指出，羅湖未來將建設「聯通深港、通達灣區」的交通樞紐、「開放包容、深度融合」的交流樞紐，以及「品牌匯聚、潮流引領」的消費樞紐。在聯通深港方面，今後5年將推動羅湖口岸片區改造升級，探討香港東鐵線北延至羅湖口岸；加快轉移文錦渡口岸貨運功能並升級為商務型陸路口岸。根據新公布的《羅湖區綜合交通「十四五」規劃》，貫通寶安機場及前海等的11號線將爭取東延至深圳火車站，預留與香港東鐵線接軌條件，加快推動深港雙城交通「通勤化」。另外，隨着深汕高鐵工程的推進，深圳將形成深圳站、羅湖北站的雙高鐵格局，日後從羅湖坐高鐵，30分鐘可直達東莞市中心、60分鐘直達廣州市中心。

產業分佈方面，羅湖區亦提出「一主兩區三帶」佈局（見圖），「一主」即是以深南東路為總部經濟主廊道，跨越蔡屋圍、東門、湖貝、黃貝嶺等地；「兩區」分別是翠竹、洪湖一帶範圍的國際消費服務核心區，和覆蓋深圳水庫周圍的文化生態休閒區。至於「三帶」，包括布心、清水河的大梧桐新興產業帶；貫穿羅湖、文錦渡及蓮塘的深港口岸經濟帶；還有靠近深交所的紅嶺中路所伸延的紅嶺新興金融產業帶。

商圈升級 口岸研建免稅城

其中，部分經濟帶產業已見清晰，尤其在消費升級工作上，羅湖將升級以萬象城為中心的商圈、建成湖貝與蔡屋圍的商業綜合區、完成東門步行街改造。此外，羅湖區政府亦有意於口岸附近探索共建大灣區免稅城。至於水貝則建設深圳國際珠寶玉石交易中心；大梧桐新興產業帶就以發展戰略性新興產業為主，包括建設新一代信息技術、大健康、新材料產業專業園區；紅嶺新興金融產業帶則構建區塊鏈與量子信息產業。

作為深圳最早期與香港連通的地方，羅湖未來5年還將持續深化深港合作，包括爭取羅湖區人民醫院納入跨境轉診服務和港藥通機構，探索港澳專業人才備案後提供服務，推動專業服務企業跨境經營，打造更多港澳青年創新創業平台，及推動科技創新資源跨境聯動。

乏省市重大項目 沒與港合作區

雖然羅湖在重塑產業、打造舊區新面貌方面野心不小，但也有網友質疑，缺乏省、市政府重大項目落戶的羅湖，尤其是當南山有前海、福田有河套的背景下，羅湖並沒有與香港的合作區，難言可建「灣區樞紐」；此外，深圳全市沿線地鐵周邊均已逐漸成為消費中心，羅湖提出的消費振興，是否能吸引人專程去羅湖消費也存在疑問。

明報記者