港聞

港聞二

稱被呼「鬼佬」及架空 外籍工程師控禮頓種族歧視

【明報專訊】禮頓建築（亞洲）被指涉嫌種族歧視一名外籍工程師，其後將他解僱。該名外籍工程師稱於工作時被貶稱為「鬼佬」，以及曾被架空，入稟區域法院要求禮頓賠償並道歉，案件昨日在區域法院開審。工程師的上司出庭作供稱，他忘記有否稱呼過工程師為「鬼佬」，但認為這是慣用叫法，「少用『外國人』稱呼外國人咁突兀」。

申索人為Haden Francis William（圖），自2016年在禮頓和中國建築工程（香港）有限公司聯營的將軍澳藍田隧道爆破工程中，擔任爆破經理。事發後，他於2017年2月向禮頓投訴，其後被中止合約。申索人供稱，他於2017年1月底至2月初正值休假，其間公司在2月9日召開會議，他無收到電郵及沒獲邀出席會議，其上司繞過他並在他不知情下指示其下屬代表出席會議。

答辯方問及，申索人亦曾在電郵群組中剔除傳送予兩名同事，申索人解釋不是故意。答辯方指出，相關工作需要及時完成，申索人並不了解事項及沒協助下屬，是不負責任，申索人否認這說法。申索人亦不同意種族歧視純屬其個人猜測，認為他因為不是華人而被排擠。

上司：「鬼佬」常用語

工作緊急難假後處理

申索人的黎姓上司作供時稱，地盤無時無刻都在運作，無必要等待申索人放假後處理，而相關事宜仍由申索人負責及簽署核實。黎指出，忘記曾否聽過他人或自己稱呼申索人為「鬼佬」，但他認為這是常用口語，會以此稱呼合作的外國人，「少用『外國人』稱呼外國人咁突兀」。黎又稱當時不知申索人遭解僱。

【案件編號：DCEO 16/18】

相關字詞﹕將軍澳藍田隧道 鬼佬 種族歧視 禮頓建築(亞洲)

上 / 下一篇新聞

社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」
社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」
多戶擬租區內劏房 盼遷入同區組合屋
多戶擬租區內劏房 盼遷入同區組合屋
生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線
生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線
康文署：大球場減至9000席 噪音評估達標 建400米跑道 回復早年混合用途
康文署：大球場減至9000席 噪音評估達標 建400米跑道 回復早年混合用途
許樹昌：倘現不明個案應停通關
許樹昌：倘現不明個案應停通關
曾祈殷倡參加跨年活動需陰性證明
曾祈殷倡參加跨年活動需陰性證明
死因研訊 專家：疫苗「極不可能」致心肌梗塞惡化
死因研訊 專家：疫苗「極不可能」致心肌梗塞惡化
男學生襲警罪上訴 官質疑警認錯人
男學生襲警罪上訴 官質疑警認錯人
周梓樂離世兩年 市民鮮花悼念
周梓樂離世兩年 市民鮮花悼念
六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令
六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令
急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品
急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品
司機鐵蓮花襲食環職員被捕 座駕檢吸毒工具
司機鐵蓮花襲食環職員被捕 座駕檢吸毒工具
70年4犬擴至200犬 警犬隊助緝毒搜索
70年4犬擴至200犬 警犬隊助緝毒搜索
稱男經理10次性騷擾 女事主入稟索償9萬
稱男經理10次性騷擾 女事主入稟索償9萬
送司華力腸帖文威嚇學警「畢唔到業」 青年刑恐罪成
送司華力腸帖文威嚇學警「畢唔到業」 青年刑恐罪成
過路男遭私家車撞傷命危
過路男遭私家車撞傷命危
大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶
大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶
大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業
大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業
大灣區GBA新聞：廣東10市列「保障租住房」重點發展城市
大灣區GBA新聞：廣東10市列「保障租住房」重點發展城市
灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美
灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美
環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模
環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模
林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建
林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建
歐陽伯權續任港鐵主席至2024年
歐陽伯權續任港鐵主席至2024年
瞞利益衝突判緩刑 應科院前總監上訴駁回
瞞利益衝突判緩刑 應科院前總監上訴駁回
水上的士增航線 行西九尖東中環
水上的士增航線 行西九尖東中環
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】梁文廣唔用經民聯牌頭參選 被問是否退黨 稱經民聯畀好多支持
【Emily】梁文廣唔用經民聯牌頭參選 被問是否退黨 稱經民聯畀好多支持
【Emily】楊上進報名選漁農界 話何俊賢支持
【Emily】楊上進報名選漁農界 話何俊賢支持
【Emily】立選轉戰選委界 容海恩去街市宣傳
【Emily】立選轉戰選委界 容海恩去街市宣傳
【Emily】鬥體能 「金句王」李靜領港隊勝警隊
【Emily】鬥體能 「金句王」李靜領港隊勝警隊
【Emily】郭子健與蘇格蘭港人搞新組織
【Emily】郭子健與蘇格蘭港人搞新組織
【Emily】稱三對手足獄中結婚 阿臻：愛情戰勝黑暗
【Emily】稱三對手足獄中結婚 阿臻：愛情戰勝黑暗