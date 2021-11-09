稱被呼「鬼佬」及架空 外籍工程師控禮頓種族歧視

申索人為Haden Francis William（圖），自2016年在禮頓和中國建築工程（香港）有限公司聯營的將軍澳藍田隧道爆破工程中，擔任爆破經理。事發後，他於2017年2月向禮頓投訴，其後被中止合約。申索人供稱，他於2017年1月底至2月初正值休假，其間公司在2月9日召開會議，他無收到電郵及沒獲邀出席會議，其上司繞過他並在他不知情下指示其下屬代表出席會議。

答辯方問及，申索人亦曾在電郵群組中剔除傳送予兩名同事，申索人解釋不是故意。答辯方指出，相關工作需要及時完成，申索人並不了解事項及沒協助下屬，是不負責任，申索人否認這說法。申索人亦不同意種族歧視純屬其個人猜測，認為他因為不是華人而被排擠。

上司：「鬼佬」常用語

工作緊急難假後處理

申索人的黎姓上司作供時稱，地盤無時無刻都在運作，無必要等待申索人放假後處理，而相關事宜仍由申索人負責及簽署核實。黎指出，忘記曾否聽過他人或自己稱呼申索人為「鬼佬」，但他認為這是常用口語，會以此稱呼合作的外國人，「少用『外國人』稱呼外國人咁突兀」。黎又稱當時不知申索人遭解僱。

【案件編號：DCEO 16/18】