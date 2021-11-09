港聞

港聞二

稱男經理10次性騷擾 女事主入稟索償9萬

【明報專訊】一間私人俱樂部的男營運經理涉嫌於一年間先後10次性騷擾女同事，包括用手撫背，以及在她被雨淋濕後，盯着她胸部。女事主曾向上司投訴，惟該經理在警告下仍繼續，令她感焦慮和常發惡夢，其後辭職。平機會上周五根據《性別歧視條例》代表女事主，入稟區域法院索償共9萬元，並要求經理書面道歉。

指經理用手撫背盯胸部

代號C的申索人事發時任職俱樂部活動策劃，答辯人為營運經理Hau Kar Kit，事發於2018年5月至2019年5月間。入稟狀指，首次事發為C在茶水間斟水時，經理由下而上撫摸C背部至其胸圍扣子，他問候C「How are you？」及投以異樣微笑；當C欲離開時，經理着她泡茶和注視她短裙下的雙腿，之後C向公司匯報事件。

第二次事發為翌年3月，C準備活動時從廚房取出食物，經理在狹窄門口從後以胸部貼碰C肩膀和上臂，經理亦被目睹以手肘輕觸C。一個月後，經理再在走廊以胸壓C背部，致C覺得受屈辱。

入稟狀續指，經理自C轉換了白色Polo恤衫作制服後，經常注視她的身體，包括有次C被雨淋濕後，經理定睛盯着她胸部，她當時身穿黑色內衣，令她感到噁心。另外，經理亦多次撫摸及握着C的手腕和手臂等。

曾報警被指證據不足

C在首次事發後向俱樂部主席報告事件，經理於數月內與她保持距離。C再遭受性騷擾後，她向公司投訴及報警，惟警方指證據不足。C最終在2019年6月辭職及向平機會求助。

【案件編號：DCEO 10/21】

相關字詞﹕女下屬 性騷擾 平機會 性別歧視條例

上 / 下一篇新聞

社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」
社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」
多戶擬租區內劏房 盼遷入同區組合屋
多戶擬租區內劏房 盼遷入同區組合屋
生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線
生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線
康文署：大球場減至9000席 噪音評估達標 建400米跑道 回復早年混合用途
康文署：大球場減至9000席 噪音評估達標 建400米跑道 回復早年混合用途
許樹昌：倘現不明個案應停通關
許樹昌：倘現不明個案應停通關
曾祈殷倡參加跨年活動需陰性證明
曾祈殷倡參加跨年活動需陰性證明
死因研訊 專家：疫苗「極不可能」致心肌梗塞惡化
死因研訊 專家：疫苗「極不可能」致心肌梗塞惡化
男學生襲警罪上訴 官質疑警認錯人
男學生襲警罪上訴 官質疑警認錯人
周梓樂離世兩年 市民鮮花悼念
周梓樂離世兩年 市民鮮花悼念
六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令
六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令
急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品
急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品
司機鐵蓮花襲食環職員被捕 座駕檢吸毒工具
司機鐵蓮花襲食環職員被捕 座駕檢吸毒工具
70年4犬擴至200犬 警犬隊助緝毒搜索
70年4犬擴至200犬 警犬隊助緝毒搜索
稱被呼「鬼佬」及架空 外籍工程師控禮頓種族歧視
稱被呼「鬼佬」及架空 外籍工程師控禮頓種族歧視
送司華力腸帖文威嚇學警「畢唔到業」 青年刑恐罪成
送司華力腸帖文威嚇學警「畢唔到業」 青年刑恐罪成
過路男遭私家車撞傷命危
過路男遭私家車撞傷命危
大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶
大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶
大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業
大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業
大灣區GBA新聞：廣東10市列「保障租住房」重點發展城市
大灣區GBA新聞：廣東10市列「保障租住房」重點發展城市
灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美
灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美
環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模
環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模
林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建
林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建
歐陽伯權續任港鐵主席至2024年
歐陽伯權續任港鐵主席至2024年
瞞利益衝突判緩刑 應科院前總監上訴駁回
瞞利益衝突判緩刑 應科院前總監上訴駁回
水上的士增航線 行西九尖東中環
水上的士增航線 行西九尖東中環
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】梁文廣唔用經民聯牌頭參選 被問是否退黨 稱經民聯畀好多支持
【Emily】梁文廣唔用經民聯牌頭參選 被問是否退黨 稱經民聯畀好多支持
【Emily】楊上進報名選漁農界 話何俊賢支持
【Emily】楊上進報名選漁農界 話何俊賢支持
【Emily】立選轉戰選委界 容海恩去街市宣傳
【Emily】立選轉戰選委界 容海恩去街市宣傳
【Emily】鬥體能 「金句王」李靜領港隊勝警隊
【Emily】鬥體能 「金句王」李靜領港隊勝警隊
【Emily】郭子健與蘇格蘭港人搞新組織
【Emily】郭子健與蘇格蘭港人搞新組織
【Emily】稱三對手足獄中結婚 阿臻：愛情戰勝黑暗
【Emily】稱三對手足獄中結婚 阿臻：愛情戰勝黑暗