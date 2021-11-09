稱男經理10次性騷擾 女事主入稟索償9萬

指經理用手撫背盯胸部

代號C的申索人事發時任職俱樂部活動策劃，答辯人為營運經理Hau Kar Kit，事發於2018年5月至2019年5月間。入稟狀指，首次事發為C在茶水間斟水時，經理由下而上撫摸C背部至其胸圍扣子，他問候C「How are you？」及投以異樣微笑；當C欲離開時，經理着她泡茶和注視她短裙下的雙腿，之後C向公司匯報事件。

第二次事發為翌年3月，C準備活動時從廚房取出食物，經理在狹窄門口從後以胸部貼碰C肩膀和上臂，經理亦被目睹以手肘輕觸C。一個月後，經理再在走廊以胸壓C背部，致C覺得受屈辱。

入稟狀續指，經理自C轉換了白色Polo恤衫作制服後，經常注視她的身體，包括有次C被雨淋濕後，經理定睛盯着她胸部，她當時身穿黑色內衣，令她感到噁心。另外，經理亦多次撫摸及握着C的手腕和手臂等。

曾報警被指證據不足

C在首次事發後向俱樂部主席報告事件，經理於數月內與她保持距離。C再遭受性騷擾後，她向公司投訴及報警，惟警方指證據不足。C最終在2019年6月辭職及向平機會求助。

【案件編號：DCEO 10/21】