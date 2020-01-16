急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品

收貨人被捕 毒品流向待調查

毒品調查科（行動）警司陳江明表示，兩個貨櫃共載有256個鐵桶，總重量約46噸，以攝氏零下18度的冷凍貨櫃經船運抵港。每個桶約高80厘米、直徑60厘米，內有急凍果汁，重180公斤。因果汁均結冰，經初步檢查時難以發現。警方其後透過光譜分析儀及X光機等科技協助，發現桶內藏有異物，探員花費兩天時間逐一開桶鑿冰，於其中7桶果汁，鑿出508磚可卡因。磚狀可卡因包裝印有「ROLEX」及「Japan」字樣，利用膠紙包裹，混在果汁急凍結冰。

陳江明續稱首見以冷凍果汁掩飾毒品。警方在葵涌健康街工廈單位拘捕28歲、報稱無業的姓陳男子，他為收貨人，暫控一項販毒罪。初步調查相信，收貨人收取數萬元報酬參與事件，惟因工作未完成，暫只獲1500元。毒品流向仍待調查，不排除有更多人被捕。

抵港後不冷藏 運輸過程惹疑

毒品調查科署理總警司吳頴詩表示，案中運輸過程引起懷疑，包括初期經凍櫃運送，抵港後又毋須用冷藏儲存，運輸成本遠較貨品價值高。今年4月警方破獲歷來最大宗可卡因案，火炭工廈單位及沙田住宅，檢獲706公斤可卡因、市值約9.3億元。