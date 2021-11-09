六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令

稱當日「無大台」 自願到維園

否認參與未經批准集結罪的何桂藍在辯方主問下稱，她早年不認同支聯會，只參與六四集會一次，認為如何記住六四事件和支聯會是兩回事。她續稱，覺得禁止集會目的是要嚇倒香港人，她難以接受港人因此放棄去維園悼念，尤其內地仍有許多人冒着風險行動，不想他們見港人被政治嚇怕。

有人叫港獨 不同意支聯會號召

何桂藍稱，現在才知道支聯會提出的遍地開花悼念包括維園，她得悉當時支聯會不主導悼念活動，她是自己決定去維園，沒受鼓勵或鼓勵其他人；她案發時身穿黑衣，是因2019年後黑色成為反抗政權的標誌；她沒有默哀、唱歌及叫口號，她不懂得唱《自由花》，亦不知支聯會網上直播集會。

她表示，當日印象最深刻是有人揮動港獨旗織，高叫「香港獨立」口號，因30年來沒此情况；她「左耳聽《自由花》，右耳聽《願榮光歸香港》，有後生仔嗌『結束一黨專政』，老人家嗌『光復香港』」，她不同意這是支聯會的號召。

被問到她當晚於facebook發帖，提及「《國安法》壓境」和「香港人，不會允許我們的意志被壓抑」，她認為政府要令市民不敢去維園，最後卻達數萬人身處現場，顯示港人反抗的意志不被壓抑。她又說當時即將實施國安法，「2020年後喺香港悼念六四係一種反抗」。

【案件編號：DCCC857-875/20 等】