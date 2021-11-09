死因研訊 專家：疫苗「極不可能」致心肌梗塞惡化

死者李宇根（終年63歲），今年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。周慕慈昨供稱，死者於2015年4月進行心電圖檢查時，顯示已出現第一級心臟閉塞；而今年2月3日（最後一次覆診）及28日（死亡當日求診），心電圖均顯示他無突發心肌梗塞。

引解剖報告：死者針前曾病發

周續稱，死者在2017年被確診患冠心病，打針前數個月出現心口翳悶和氣促，惟打針後並無證據顯示他有即時過敏反應或不良副作用。解剖報告指死者打針前曾有突發心肌梗塞，在時間上排除了疫苗是心臟病發的起因，故推斷是長期冠心病引致死亡，與科興疫苗無直接關係。死因裁判官問疫苗有沒有可能令心肌梗塞併發症惡化，周慕慈認為死者本身病情足以引致併發症，雖不能完全排除此可能，但「極不可能」發生。

研究對象較年輕 專家：也有人高血壓

周另引述兩份刊登於國際醫學期刊《刺針》的文獻，指科興疫苗首兩期初步小型臨牀試驗分別有144人及600人參與，均為18至59歲、身體健康的接種者，結果顯示疫苗大致安全，雖接種者會出現針口紅腫或痛、咳嗽及發燒等非致命反應，但無嚴重後遺症或不良反應。

至於第三期試驗則有逾萬人參加，包括肥胖、高血壓、糖尿病等人，結果與健康組別相若，然而周慕慈指，研究不包括長者、病情不穩的長期病患，另試驗期僅40天，短期內或未能看到長期後遺症。陪審團關注研究對象均為59歲或以下，惟死者年過60，周回應稱，部分參加者亦同樣有高血壓等問題，但難單憑年齡判斷。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-182/21】

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