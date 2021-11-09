港聞

港聞二

死因研訊 專家：疫苗「極不可能」致心肌梗塞惡化

【明報專訊】六旬漢於今年2月底新冠疫苗接種計劃展開首日接種首批科興疫苗，兩天後死亡，死因研訊昨續。早前有證供顯示，死者因心肌梗塞引致急性肺水腫而死，心臟科專科醫生周慕慈昨以專家證人身分作供，對於疫苗有沒有可能令心肌梗塞併發症惡化，她認為是極不可能，而死者的死因亦與科興疫苗無直接關係。

死者李宇根（終年63歲），今年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。周慕慈昨供稱，死者於2015年4月進行心電圖檢查時，顯示已出現第一級心臟閉塞；而今年2月3日（最後一次覆診）及28日（死亡當日求診），心電圖均顯示他無突發心肌梗塞。

引解剖報告：死者針前曾病發

周續稱，死者在2017年被確診患冠心病，打針前數個月出現心口翳悶和氣促，惟打針後並無證據顯示他有即時過敏反應或不良副作用。解剖報告指死者打針前曾有突發心肌梗塞，在時間上排除了疫苗是心臟病發的起因，故推斷是長期冠心病引致死亡，與科興疫苗無直接關係。死因裁判官問疫苗有沒有可能令心肌梗塞併發症惡化，周慕慈認為死者本身病情足以引致併發症，雖不能完全排除此可能，但「極不可能」發生。

研究對象較年輕 專家：也有人高血壓

周另引述兩份刊登於國際醫學期刊《刺針》的文獻，指科興疫苗首兩期初步小型臨牀試驗分別有144人及600人參與，均為18至59歲、身體健康的接種者，結果顯示疫苗大致安全，雖接種者會出現針口紅腫或痛、咳嗽及發燒等非致命反應，但無嚴重後遺症或不良反應。

至於第三期試驗則有逾萬人參加，包括肥胖、高血壓、糖尿病等人，結果與健康組別相若，然而周慕慈指，研究不包括長者、病情不穩的長期病患，另試驗期僅40天，短期內或未能看到長期後遺症。陪審團關注研究對象均為59歲或以下，惟死者年過60，周回應稱，部分參加者亦同樣有高血壓等問題，但難單憑年齡判斷。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-182/21】

（新冠疫情）

相關字詞﹕肺水腫 心肌梗塞 科興疫苗 死因研訊

上 / 下一篇新聞

社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」
社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」
多戶擬租區內劏房 盼遷入同區組合屋
多戶擬租區內劏房 盼遷入同區組合屋
生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線
生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線
康文署：大球場減至9000席 噪音評估達標 建400米跑道 回復早年混合用途
康文署：大球場減至9000席 噪音評估達標 建400米跑道 回復早年混合用途
許樹昌：倘現不明個案應停通關
許樹昌：倘現不明個案應停通關
曾祈殷倡參加跨年活動需陰性證明
曾祈殷倡參加跨年活動需陰性證明
男學生襲警罪上訴 官質疑警認錯人
男學生襲警罪上訴 官質疑警認錯人
周梓樂離世兩年 市民鮮花悼念
周梓樂離世兩年 市民鮮花悼念
六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令
六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令
急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品
急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品
司機鐵蓮花襲食環職員被捕 座駕檢吸毒工具
司機鐵蓮花襲食環職員被捕 座駕檢吸毒工具
70年4犬擴至200犬 警犬隊助緝毒搜索
70年4犬擴至200犬 警犬隊助緝毒搜索
稱男經理10次性騷擾 女事主入稟索償9萬
稱男經理10次性騷擾 女事主入稟索償9萬
稱被呼「鬼佬」及架空 外籍工程師控禮頓種族歧視
稱被呼「鬼佬」及架空 外籍工程師控禮頓種族歧視
送司華力腸帖文威嚇學警「畢唔到業」 青年刑恐罪成
送司華力腸帖文威嚇學警「畢唔到業」 青年刑恐罪成
過路男遭私家車撞傷命危
過路男遭私家車撞傷命危
大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶
大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶
大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業
大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業
大灣區GBA新聞：廣東10市列「保障租住房」重點發展城市
大灣區GBA新聞：廣東10市列「保障租住房」重點發展城市
灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美
灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美
環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模
環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模
林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建
林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建
歐陽伯權續任港鐵主席至2024年
歐陽伯權續任港鐵主席至2024年
瞞利益衝突判緩刑 應科院前總監上訴駁回
瞞利益衝突判緩刑 應科院前總監上訴駁回
水上的士增航線 行西九尖東中環
水上的士增航線 行西九尖東中環
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】梁文廣唔用經民聯牌頭參選 被問是否退黨 稱經民聯畀好多支持
【Emily】梁文廣唔用經民聯牌頭參選 被問是否退黨 稱經民聯畀好多支持
【Emily】楊上進報名選漁農界 話何俊賢支持
【Emily】楊上進報名選漁農界 話何俊賢支持
【Emily】立選轉戰選委界 容海恩去街市宣傳
【Emily】立選轉戰選委界 容海恩去街市宣傳
【Emily】鬥體能 「金句王」李靜領港隊勝警隊
【Emily】鬥體能 「金句王」李靜領港隊勝警隊
【Emily】郭子健與蘇格蘭港人搞新組織
【Emily】郭子健與蘇格蘭港人搞新組織
【Emily】稱三對手足獄中結婚 阿臻：愛情戰勝黑暗
【Emily】稱三對手足獄中結婚 阿臻：愛情戰勝黑暗