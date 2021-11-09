港聞

港聞二

許樹昌：倘現不明個案應停通關

【明報專訊】本港昨日沒錄得新冠病毒個案，為相隔28日再次「零確診」。特首林鄭月娥接受《經濟日報》專訪時表示，「通關」要逐步有序推行，首階段設配額，並在廣東省先行。她稱免檢疫過關的港人或要有一部內地手機，接受內地健康碼系統追蹤行蹤。港府專家顧問許樹昌認為，如本港出現一宗社區個案，尤其是源頭不明，屆時應啟動熔斷機制。

林鄭：港人或需內地手機追行蹤

林鄭月娥在訪問中表示，通關初期相信只限於廣東省，指通關要有序、逐步，與推行「回港易」和「來港易」的做法類似，「不會一開始就會讓你飛去北京免檢疫」。她透露，通關初期會設配額，並就不同群組訂立優先次序，例如讓恩恤（探望長者、奔喪等）和商務需要（要到內地簽約、來港上市等）人士首批通關。

林太續指，免檢疫通關進入內地的條件，相信包括必須已接種兩劑新冠疫苗、持有48或72小時內核酸陰性檢測證明、上載「安心出行」紀錄。她亦提到，過關後要接受內地健康碼系統追蹤行蹤，可能需要一部內地手機，讓當局可聯絡到相關人士。

至於港府會否將使用「安心出行」的要求擴展到其他地方，林太確認當局正循此方向研究，「若在香港使用安心出行，只有很小規模，便不能達至這個目的（通關）。她期望市民諒解，亦知悉部分無意到內地人士不滿同樣受限制，但「無辦法」，因公共衞生事宜，如土地發展，「某程度都是少數服從多數」。

網媒「香港01」昨引述消息稱，內地提出倘若本港出現一宗本地確診，就要暫停通關。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨回覆本報表示，本港地方較細，熔斷機制應與澳門看齊，出現一宗社區個案就要暫停，尤其是個案的感染源頭不明。

何栢良：通關初期設熔斷合理

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》說，內地一旦出現確診就會封區，不准居民出入，除非本港可在短時間內完成接觸追蹤和流行病學調查，確認單一個案是否與群組相關、有否擴散等，否則在通關初期以一宗社區確診作熔斷機制屬合理。

此外，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒建議，特區政府可邀請內地專家來港視察防疫工作，包括邀請中國工程院院士鍾南山訪港，與參與抗疫的部門和醫學界代表等會面，交流防控疫情的經驗，並部署香港下一階段的防控工作。

（新冠疫情）

相關字詞﹕林鄭月娥 健康碼 通關 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」
社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」
多戶擬租區內劏房 盼遷入同區組合屋
多戶擬租區內劏房 盼遷入同區組合屋
生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線
生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線
康文署：大球場減至9000席 噪音評估達標 建400米跑道 回復早年混合用途
康文署：大球場減至9000席 噪音評估達標 建400米跑道 回復早年混合用途
曾祈殷倡參加跨年活動需陰性證明
曾祈殷倡參加跨年活動需陰性證明
死因研訊 專家：疫苗「極不可能」致心肌梗塞惡化
死因研訊 專家：疫苗「極不可能」致心肌梗塞惡化
男學生襲警罪上訴 官質疑警認錯人
男學生襲警罪上訴 官質疑警認錯人
周梓樂離世兩年 市民鮮花悼念
周梓樂離世兩年 市民鮮花悼念
六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令
六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令
急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品
急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品
司機鐵蓮花襲食環職員被捕 座駕檢吸毒工具
司機鐵蓮花襲食環職員被捕 座駕檢吸毒工具
70年4犬擴至200犬 警犬隊助緝毒搜索
70年4犬擴至200犬 警犬隊助緝毒搜索
稱男經理10次性騷擾 女事主入稟索償9萬
稱男經理10次性騷擾 女事主入稟索償9萬
稱被呼「鬼佬」及架空 外籍工程師控禮頓種族歧視
稱被呼「鬼佬」及架空 外籍工程師控禮頓種族歧視
送司華力腸帖文威嚇學警「畢唔到業」 青年刑恐罪成
送司華力腸帖文威嚇學警「畢唔到業」 青年刑恐罪成
過路男遭私家車撞傷命危
過路男遭私家車撞傷命危
大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶
大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶
大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業
大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業
大灣區GBA新聞：廣東10市列「保障租住房」重點發展城市
大灣區GBA新聞：廣東10市列「保障租住房」重點發展城市
灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美
灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美
環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模
環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模
林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建
林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建
歐陽伯權續任港鐵主席至2024年
歐陽伯權續任港鐵主席至2024年
瞞利益衝突判緩刑 應科院前總監上訴駁回
瞞利益衝突判緩刑 應科院前總監上訴駁回
水上的士增航線 行西九尖東中環
水上的士增航線 行西九尖東中環
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】梁文廣唔用經民聯牌頭參選 被問是否退黨 稱經民聯畀好多支持
【Emily】梁文廣唔用經民聯牌頭參選 被問是否退黨 稱經民聯畀好多支持
【Emily】楊上進報名選漁農界 話何俊賢支持
【Emily】楊上進報名選漁農界 話何俊賢支持
【Emily】立選轉戰選委界 容海恩去街市宣傳
【Emily】立選轉戰選委界 容海恩去街市宣傳
【Emily】鬥體能 「金句王」李靜領港隊勝警隊
【Emily】鬥體能 「金句王」李靜領港隊勝警隊
【Emily】郭子健與蘇格蘭港人搞新組織
【Emily】郭子健與蘇格蘭港人搞新組織
【Emily】稱三對手足獄中結婚 阿臻：愛情戰勝黑暗
【Emily】稱三對手足獄中結婚 阿臻：愛情戰勝黑暗