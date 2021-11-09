許樹昌：倘現不明個案應停通關

林鄭：港人或需內地手機追行蹤

林鄭月娥在訪問中表示，通關初期相信只限於廣東省，指通關要有序、逐步，與推行「回港易」和「來港易」的做法類似，「不會一開始就會讓你飛去北京免檢疫」。她透露，通關初期會設配額，並就不同群組訂立優先次序，例如讓恩恤（探望長者、奔喪等）和商務需要（要到內地簽約、來港上市等）人士首批通關。

林太續指，免檢疫通關進入內地的條件，相信包括必須已接種兩劑新冠疫苗、持有48或72小時內核酸陰性檢測證明、上載「安心出行」紀錄。她亦提到，過關後要接受內地健康碼系統追蹤行蹤，可能需要一部內地手機，讓當局可聯絡到相關人士。

至於港府會否將使用「安心出行」的要求擴展到其他地方，林太確認當局正循此方向研究，「若在香港使用安心出行，只有很小規模，便不能達至這個目的（通關）。她期望市民諒解，亦知悉部分無意到內地人士不滿同樣受限制，但「無辦法」，因公共衞生事宜，如土地發展，「某程度都是少數服從多數」。

網媒「香港01」昨引述消息稱，內地提出倘若本港出現一宗本地確診，就要暫停通關。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨回覆本報表示，本港地方較細，熔斷機制應與澳門看齊，出現一宗社區個案就要暫停，尤其是個案的感染源頭不明。

何栢良：通關初期設熔斷合理

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》說，內地一旦出現確診就會封區，不准居民出入，除非本港可在短時間內完成接觸追蹤和流行病學調查，確認單一個案是否與群組相關、有否擴散等，否則在通關初期以一宗社區確診作熔斷機制屬合理。

此外，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒建議，特區政府可邀請內地專家來港視察防疫工作，包括邀請中國工程院院士鍾南山訪港，與參與抗疫的部門和醫學界代表等會面，交流防控疫情的經驗，並部署香港下一階段的防控工作。

（新冠疫情）