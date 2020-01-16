康文署：大球場減至9000席 噪音評估達標 建400米跑道 回復早年混合用途

加建田徑設施 開放市民使用

據康文署文件，大球場改建後座位數目大減，但會在真草球場外圍增建400米跑道，日後主要讓本地團體及學校舉辦體育活動和球類訓練，即大球場「復古」至早年可混合用途的狀况。

大球場與私人住宅毗鄰，文件指當局已進行初步噪音及交通影響評估。康文署委託顧問，以現場環境噪音作為基礎，模擬評估1.8萬個座位及9000個座位的運動場所衍生的噪音，初步評估反映在9000座位的球場上，增設一系列的減低噪音措施及隔聲屏障後，可符合環保署對噪音的相關要求。

料道路網足夠應付交通量

顧問亦初步評估重建後交通影響，稱球場旁的奧運大樓重建後，附近主要路口有足夠的容車量，認為項目不會對鄰近道路網絡帶來顯著交通影響。

文件又指，大球場改建後，主要讓本地團體及學校舉辦體育活動。日後亦將保留符合國際標準的真草球場，用作足球及欖球比賽，亦會加建各項設符合國際標準的田徑比賽設施（見表），包括環繞真草球場的400米跑道。倘沒有比賽或大型活動時，市民和團體則可預訂場地，供足球、欖球、田徑訓練等活動使用，跑道亦會開放。其他配套亦包括傳媒中心、藥檢室、多用途會議室等。惟文件未有提及項目所涉及成本和預料落成日期。

香港大球場即將經歷第二次重建，首次重建於1990年代完成，過往曾舉辦不少大型賽事，包括2009年港隊在此奪得東亞運動會足球賽金牌。足總主席貝鈞奇稱，香港大球場的設備和現代化程度已落後，雖然很多球迷反對重建，但認為可容納5萬名觀眾的啟德體育園快將落成（預計2023年），「香港不能同時養兩個這麼大的球場」。他又稱，預料日後可提供更多球場選擇，舉行不同類型比賽，包括有6600個座位的旺角大球場、香港大球場及啟德體育園。