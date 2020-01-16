港聞

港聞二

康文署：大球場減至9000席 噪音評估達標 建400米跑道 回復早年混合用途

【明報專訊】康樂及文化事務署向灣仔區議會遞交文件，交代重建香港大球場擬議發展計劃的進度。現時大球場毗鄰多個屋苑，以往因為噪音問題，舉行音樂會等活動受到限制，而政府文件提出，球場改建後座位數目由現時4萬大幅減至約9000個，指已完成初步噪音及交通影響評估，認為如以9000座位計，在加設隔聲屏障和一系列措施後，可符合環保署的噪音要求。

加建田徑設施 開放市民使用

據康文署文件，大球場改建後座位數目大減，但會在真草球場外圍增建400米跑道，日後主要讓本地團體及學校舉辦體育活動和球類訓練，即大球場「復古」至早年可混合用途的狀况。

大球場與私人住宅毗鄰，文件指當局已進行初步噪音及交通影響評估。康文署委託顧問，以現場環境噪音作為基礎，模擬評估1.8萬個座位及9000個座位的運動場所衍生的噪音，初步評估反映在9000座位的球場上，增設一系列的減低噪音措施及隔聲屏障後，可符合環保署對噪音的相關要求。

料道路網足夠應付交通量

顧問亦初步評估重建後交通影響，稱球場旁的奧運大樓重建後，附近主要路口有足夠的容車量，認為項目不會對鄰近道路網絡帶來顯著交通影響。

文件又指，大球場改建後，主要讓本地團體及學校舉辦體育活動。日後亦將保留符合國際標準的真草球場，用作足球及欖球比賽，亦會加建各項設符合國際標準的田徑比賽設施（見表），包括環繞真草球場的400米跑道。倘沒有比賽或大型活動時，市民和團體則可預訂場地，供足球、欖球、田徑訓練等活動使用，跑道亦會開放。其他配套亦包括傳媒中心、藥檢室、多用途會議室等。惟文件未有提及項目所涉及成本和預料落成日期。

香港大球場即將經歷第二次重建，首次重建於1990年代完成，過往曾舉辦不少大型賽事，包括2009年港隊在此奪得東亞運動會足球賽金牌。足總主席貝鈞奇稱，香港大球場的設備和現代化程度已落後，雖然很多球迷反對重建，但認為可容納5萬名觀眾的啟德體育園快將落成（預計2023年），「香港不能同時養兩個這麼大的球場」。他又稱，預料日後可提供更多球場選擇，舉行不同類型比賽，包括有6600個座位的旺角大球場、香港大球場及啟德體育園。

相關字詞﹕啟德體育園 重建 香港大球場

上 / 下一篇新聞

社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」
社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」
多戶擬租區內劏房 盼遷入同區組合屋
多戶擬租區內劏房 盼遷入同區組合屋
生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線
生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線
許樹昌：倘現不明個案應停通關
許樹昌：倘現不明個案應停通關
曾祈殷倡參加跨年活動需陰性證明
曾祈殷倡參加跨年活動需陰性證明
死因研訊 專家：疫苗「極不可能」致心肌梗塞惡化
死因研訊 專家：疫苗「極不可能」致心肌梗塞惡化
男學生襲警罪上訴 官質疑警認錯人
男學生襲警罪上訴 官質疑警認錯人
周梓樂離世兩年 市民鮮花悼念
周梓樂離世兩年 市民鮮花悼念
六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令
六四集結案 何桂藍：政權借疫打壓 去維園為反抗禁令
急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品
急凍果汁藏6億元可卡因 花兩日「破冰」鑿開256鐵桶 檢508磚毒品
司機鐵蓮花襲食環職員被捕 座駕檢吸毒工具
司機鐵蓮花襲食環職員被捕 座駕檢吸毒工具
70年4犬擴至200犬 警犬隊助緝毒搜索
70年4犬擴至200犬 警犬隊助緝毒搜索
稱男經理10次性騷擾 女事主入稟索償9萬
稱男經理10次性騷擾 女事主入稟索償9萬
稱被呼「鬼佬」及架空 外籍工程師控禮頓種族歧視
稱被呼「鬼佬」及架空 外籍工程師控禮頓種族歧視
送司華力腸帖文威嚇學警「畢唔到業」 青年刑恐罪成
送司華力腸帖文威嚇學警「畢唔到業」 青年刑恐罪成
過路男遭私家車撞傷命危
過路男遭私家車撞傷命危
大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶
大灣區GBA新聞：羅湖爭做灣區樞紐 建構一主兩區三帶
大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業
大灣區GBA新聞：粵澳推「一試多證」 便利人才灣區執業
大灣區GBA新聞：廣東10市列「保障租住房」重點發展城市
大灣區GBA新聞：廣東10市列「保障租住房」重點發展城市
灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美
灣區手記：相親角白裙少女 ／文：尚東美
環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模
環諮會：明日大嶼定案前須查生態 黃遠輝稱倘影響負面應縮規模
林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建
林鄭：將放寬強拍轉移地積比 促進重建
歐陽伯權續任港鐵主席至2024年
歐陽伯權續任港鐵主席至2024年
瞞利益衝突判緩刑 應科院前總監上訴駁回
瞞利益衝突判緩刑 應科院前總監上訴駁回
水上的士增航線 行西九尖東中環
水上的士增航線 行西九尖東中環
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】梁文廣唔用經民聯牌頭參選 被問是否退黨 稱經民聯畀好多支持
【Emily】梁文廣唔用經民聯牌頭參選 被問是否退黨 稱經民聯畀好多支持
【Emily】楊上進報名選漁農界 話何俊賢支持
【Emily】楊上進報名選漁農界 話何俊賢支持
【Emily】立選轉戰選委界 容海恩去街市宣傳
【Emily】立選轉戰選委界 容海恩去街市宣傳
【Emily】鬥體能 「金句王」李靜領港隊勝警隊
【Emily】鬥體能 「金句王」李靜領港隊勝警隊
【Emily】郭子健與蘇格蘭港人搞新組織
【Emily】郭子健與蘇格蘭港人搞新組織
【Emily】稱三對手足獄中結婚 阿臻：愛情戰勝黑暗
【Emily】稱三對手足獄中結婚 阿臻：愛情戰勝黑暗