生產力局研究：逾半本地科企欲港設生產線

多認為港不夠位 局方稱可解決

生產力促進局與港大經管學院合作，今年7至9月間進行《香港再工業化研究》，其中包括以問卷訪問184間本地企業，了解企業設立生產線及科研狀况。

調查顯示，約三至四成企業認為，廠房面積在一萬平方呎或以下已足夠。生產力局首席數碼總監黎少斌表示，52%企業有意將生產線遷往或擴展至香港，但大多認為本港沒足夠空間建立自動化生產線，或面對卸貨區空間不足、樓底太低等挑戰。他認為，本港新建成的先進製造業中心及現有工業大廈可應付有關要求。

科研方面，58%企業稱有投入研發，16%有意將研發基地遷往或擴展至香港，近半稱本港有高等教育機構，吸引他們在港研發。港大經管學院經濟學教授鄧希煒認為，調查中過半企業已在本地做研發，認為數字不算少，着大家「不應該太悲觀」。調查中，28%企業預計未來一兩年內找到「工業4.0」的本地人才。

黎形容，本港「再工業化」充滿機遇，生產力局一直為企業提供技術支援，包括解決個別廠房空間不足問題。當局曾為企業研發「貓頭鷹」智能生產線，廠商只需使用傳統工業的一半用地和人手，整體產能已可提升1.5倍。

新一代半導體有潛力成港新產業

研究亦邀請本地多間大型企業做焦點小組討論，結果顯示「新一代半導體」為香港再工業化極具潛力發展的新興產業。黎認為全球面對芯片短缺問題，內地有意發展自主擁有的新一代半導體技術及全套供應鏈，建議在港建立芯片設計中心，以吸引相關企業落戶香港，長遠亦能透過北部都會區匯聚產業鏈。