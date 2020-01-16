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社聯過渡房明年還地 租戶恐返劏房 3年籌建住兩年 區議員質疑難助基層 陳帆讚「開路」

【明報專訊】基層住屋問題嚴重，政府推出過渡房屋政策逾4年，今年更把目標加碼至2萬伙。本港首個「組合社會房屋」、由恒基地產借地予社聯籌建的「南昌220」去年8月入伙，但租約明年8至9月屆滿，恒地將收回地皮。有區議員稱接獲住戶反映，憂租約屆滿未能銜接公屋，需再住劏房，質疑「南昌220」僅兩年租約未能徹底協助基層。社聯稱前後已向恒地租借土地5年，屆時營運機構將盡量協助仍未獲配公屋租戶另覓新居。運房局長陳帆回應稱，當年審批程序較長，該項目為「先行者」，未來組合房屋大部分年期不少於7至8年。

陳帆：未來項目年期不少於7年

「南昌220」位於深水埗南昌街202至220號，共89伙，是本港首個以預製組合屋興建的過渡房屋項目，去年8月入伙，租約期兩年，住戶明年完約後須遷出。

翻查資料，該地皮由恒地持有，屬已收購舊樓地盤，毗鄰巴域街1至27號及耀東街1至14號兩個地盤亦屬恒地持有。社聯昨回覆，恒地2017年下旬提供該地作組合過渡房屋，因在當時是新事，過程耗用大量時間，經連串研究、勘察及申請審批程序，2019年才動工，2020年受疫情影響施工期延長，住戶去年8月才陸續入伙，租住期至2022年8至9月，整個項目土地借用期前後達5年。

深水埗區議會今日討論南昌220。當區區議員李庭豐表示，近日接獲住戶反映，擔心明年租約期滿仍未「上樓」，憂安置問題。他認為，南昌220作為首個組合過渡房，實際租住期僅兩年，即使租戶需符輪候公屋最少3年的資格，不少明年仍未能上公屋，屆時需再搬遷甚至重返劏房，質疑在私地建過渡房要面對業主收地限制，住戶未能持續安居。他亦批評政府沒安置過渡房住戶政策，「只會令住戶再次顛沛流離」。

20戶可上樓 60戶「營運機構助安置」

深水埗前區議員譚國僑稱，有住戶反映將再申請其他過渡房，以免明年租約屆滿無地方可住，質疑政策成效。

陳帆回覆本報稱，南昌220屬首個鋼結構組合過渡房屋，當時需重新制訂審批程序及要求，特別是屋宇結構及消防裝置，形容該項目是「先行者」及「拓荒者」，累積經驗為日後過渡房屋發展「開路」。他稱南昌220去年入伙後，至今8戶獲配公屋，另有10多戶將獲編配，餘下60多戶會由營運機構協助安置。

「縱只兩年 幫到一定住戶」

他又稱，宋皇臺道及土瓜灣道交界項目「樂屋」亦是兩年租期，但2023年可在彩虹彩興路土地把拆卸後的組合屋重新組裝及使用，政府原則是「有地照用」，利用短期閒置土地和樓宇，即使實際只有兩年租約期，亦能幫助到一定住戶。

社聯：除提供屋 亦助建社會網絡

社聯稱，營辦機構將盡量協助未獲配公屋租戶另覓新居，又稱計劃除提供過渡房外，同時協助租戶提升能力及建立社會網絡，日後縱遷離也能獲得所需支援和資訊。南昌220營運機構東華三院回覆稱，根據與住戶的合約，會積極協助尚餘居住年期少於一年的住戶，包括規劃搬遷財務安排、為租戶尋找配對及合租方案、或申請其他過渡房等。

運房局稱，南昌220土地是恒地以象徵租金租予非政府機構，租用期（不包括工程預備期和實際施工期）為兩年多，即明年12月完結，局方備悉雙方就遷出和交還土地確實時間保持溝通。局方稱當初批予南昌220撥款時已考慮到計劃推行兩年，而大部分已啟動項目使用年期都會較長。

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相關字詞﹕東華三院 組合社會房屋 過渡房屋 恒地 南昌220 社聯

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