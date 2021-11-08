【Emily】曾鈺成陪徒弟拉票 憶參選九龍中無趣事

李慧琼話，自己入議會多年嘅變化，一定係多咗知識，近年除咗認識政策，亦要有「點樣同反對派鬥爭嘅知識同技巧」。

拉票活動上，佢哋又搵咗兩個當年幫曾鈺成競選九龍中嘅義工分享，其中一名義工一開口就話曾鈺成係空降、好多人都唔識，最終靠腳踏實地令選民認同。曾鈺成就話，佢當年選九龍中係落敗，不過贏咗一大班朋友，後來佢轉區去九龍西參選，義工亦繼續幫忙。

網民笑楊永杰fb留言撐自己

九龍中另一參選人楊永杰就關注黃大仙街市鼠患問題，噚日佢喺facebook上載短片話，成個九龍中都等緊處理鼠患，佢同團隊就去咗紅磡捉老鼠。不過網民似乎更關注佢日前宣布參選嘅fb直播時，其帳戶分別留言「支持支持」、「杰哥當選」，笑佢自己支持自己。同區另一參選人為譚香文。