【Emily】曾鈺成陪徒弟拉票 憶參選九龍中無趣事

【明報專訊】立法會選戰開鑼，參選人已積極落區拉票，其中參選九龍中嘅民建聯主席李慧琼，噚日就搵咗佢師父、民建聯創黨主席曾鈺成同佢去黃埔拉票。李慧琼形容曾鈺成多次喺九龍西參選，原來曾鈺成首次出選立法局亦係選九龍中（最後勝出者為民協廖成利），希望對方講吓當年參選趣事，不過曾鈺成第一句就話，「無乜趣事，只有瘀事」，指當年未回歸、參選立法局，決定參選時間好短，對選區唔係好熟悉。
李慧琼話，自己入議會多年嘅變化，一定係多咗知識，近年除咗認識政策，亦要有「點樣同反對派鬥爭嘅知識同技巧」。
拉票活動上，佢哋又搵咗兩個當年幫曾鈺成競選九龍中嘅義工分享，其中一名義工一開口就話曾鈺成係空降、好多人都唔識，最終靠腳踏實地令選民認同。曾鈺成就話，佢當年選九龍中係落敗，不過贏咗一大班朋友，後來佢轉區去九龍西參選，義工亦繼續幫忙。
網民笑楊永杰fb留言撐自己
九龍中另一參選人楊永杰就關注黃大仙街市鼠患問題，噚日佢喺facebook上載短片話，成個九龍中都等緊處理鼠患，佢同團隊就去咗紅磡捉老鼠。不過網民似乎更關注佢日前宣布參選嘅fb直播時，其帳戶分別留言「支持支持」、「杰哥當選」，笑佢自己支持自己。同區另一參選人為譚香文。