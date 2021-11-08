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2021年11月8日星期一
港聞二
出帖求票8小時 民主思路1人夠票 李華明冀公開支持狄志遠 稱待民主黨批准
5屆議員石禮謙不參選 點名兩徒弟接班
補地價收入破紀錄 陳茂波：財赤將遠低年初估算
眼醫斷重症「救命」 傳承實習生再救人
環境局：燃料漲價 加電費壓力大 暫無新電費補貼計劃 環團料明年增幅雙位數
4幼貓隨星貨機抵港 漁署：安排領養
解釋終院裁決 鄭若驊：參與可視主犯 把風教唆暴動須承責
倉庫檢57舷外引擎 歷來最多
陳肇始：引非本地培訓醫生 冀月內開始制訂認可名單
收押所外放紙紮公仔 警拘8黑幫男
入境處翻閹退休高級職員 做助理工作 月薪5.6萬10人獲聘 油油team負責「望一望」資料
退休後合約毋須公開招聘 「馬房文化」惹非議
免遣返聲請回升 入境處：疫下積壓
10年後「高齡海嘯」 羅致光：結合創科產業應對
未打針公僕或每周一檢 聶德權籲私人企業跟隨
陳肇始稱通關不可增內地風險 專家或來港視察
調查：93%拒重建遷置安排 大坑西居民促先借公屋安置
14歲男生涉販毒 檢值2700萬可卡因
短租閒置官地120宗申請 3年批出30宗
大灣區GBA專題：「相親角」代子女徵婚 要車要樓要穗戶籍
大灣區GBA專題：《民法典》禁亂索禮金 盼紓「戀不起結不起養不起」難題
大灣區GBA專題：去年新人跌破900萬
港初創研發微雲台 欲打破日企壟斷
具成本優勢 料明年支援5軸防震
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【Emily】深水埗警署外壁畫 蕭澤頤有份上色
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（請看附圖）
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