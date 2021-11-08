具成本優勢 料明年支援5軸防震

一般認為，vivo X70 Pro為現時防震效果數一數二的智能手機。麥練智表示，他們研究過vivo X70 Pro的微雲台和防震效果。據他了解，那微雲台是來自日本公司，也是同時控制鏡頭和影像傳感器作出移動來補償，採用的防震原理相近。

明年量產首批貨品支援4軸防震

至於其防震效果，也是正負3度，與該公司計劃明年上半年量產的手機微雲台相若，比市場上大多數同類產品明顯優勝，包括iPhone 12和iPhone 13的微雲台。該公司的手機微雲台體積要小40%，具有成本較低的優勢。不過，vivo X70 Pro的微雲台支援變焦鏡頭和5軸防震，而該公司的手機微雲台暫時就只支援定焦鏡頭和2軸防震。

暫時只支援定焦鏡頭

麥練智表示，市場主流暫時是2軸防震，在大多數情形下夠用。該公司的手機微雲台現時硬件設計已能支援4軸防震，只需升級軟件。

他估計，當該公司的手機微雲台明年上半年量產時，首批貨品可以支援4軸防震。至於支援變焦鏡頭和5軸防震，由於需要修改硬件設計，估計要明年下半年才可以支援。