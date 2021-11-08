港聞

港聞二

港初創研發微雲台 欲打破日企壟斷

【明報專訊】雖然中國早已成智能手機生產大國，但核心技術和關鍵零部件一直倚賴外國。除了處理器和作業系統倚賴美國之外，提供防震效果的「微雲台」或其關鍵零部件亦主要從日本輸入。有香港初創企業用了4年時間，自行研發出適用於智能手機的微雲台，在體積和性價比上更具有優勢，預料明年上半年正式量產，打破日本企業在這方面的壟斷。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

高瞻創新科技（Vista Innotech Limited）研發總監麥練智稱，公司於2017年底成立，專門研發微雲台這種重要零部件。微雲台是指內置在運動相機、車載鏡頭、穿戴式設備、無人航拍機及智能手機等產品的防手震影像穩定裝置，以區別於提供同一功能的手提雲台。

微雲台的零部件包括影像傳感器、驅動晶片及防震摩打等，由數碼相機年代起，這些關鍵零部件一直由日本企業壟斷，有約九成市場佔有率。直至現時，中國內地相關企業大多數只具有自動化組裝微雲台的能力，關鍵零部件差不多全部要從日本或其他外國公司採購。真正在微雲台方面擁有自主研發技術的內地企業，相信只有三數家。

麥練智曾在一家美資公司工作，研發光學防震技術和零部件，主要應用於數碼相機。雖然日本企業在微雲台方面擁有相當大優勢，但有些環節未夠好，並非完全沒有市場空間。該公司成立時，美國未開始對中國內地企業實施科技禁運，但他們已抱有打破美日壟斷、港資企業也能夠提供關鍵零部件的想法。

防震角度較闊 整體結構較簡單

他表示，傳統上大多數微雲台光學防震技術（OIS），當用戶手震時，會控制鏡頭相應移動，以避免畫面模糊，但影像傳感器不會相應移動。蘋果iPhone 12和iPhone 13光學防震技術Sensor-Shift當用戶手震時，會控制影像傳感器作出相應移動，但鏡頭不會相應移動。這兩種設計的缺點是防震角度較狹窄，而且接近邊緣的影像，防震效果較差。

高瞻創新科技自行研發的微雲台，當用戶手震時，會同時控制鏡頭和影像傳感器作出相應移動，防震角度較闊，可以達到正負3度至5度（視乎體積大小）；接近邊緣的影像防震效果和中央一致。此外，該公司的微雲台採用傾斜式彈簧和雙L形軟性電路板，並運用演算法取代其中一枚傳感器，令整體結構較簡單，成本較低。在一年多前開始推出其微雲台，第一代和第二代產品體積不夠小，只能應用於運動相機、車載鏡頭、穿戴式設備和無人航拍機等，累積出貨數十萬件。近月第三代微雲台研發成功，體積縮小至可以應用於智能手機內（以下稱為「手機微雲台」），並且支援5000萬像素的定焦鏡頭。

為了向記者證明其防震技術的效果，該公司將一部內地山寨智能手機的鏡頭裝上其手機微雲台，與一部iPhone 12安裝在同一個平台上，作正負3度的搖晃。結果，iPhone 12的影像一片模糊，山寨智能手機的影像卻一直保持清晰。

手機微雲台明年推 料內地3品牌採用

現時，該公司正在伙拍兩家主要的手機鏡頭模組生產商，試產手機微雲台，並做各種測試。當可靠性穩定和生產工序順暢後，這兩家公司就會正式獲授權量產手機微雲台，整合在它們的手機鏡頭模組內推出，預料時間為明年上半年。預料其手機微雲台推出初期，會先獲得3個內地智能手機品牌採用。之後，合作的兩家手機鏡頭模組生產商還會嘗試向兩大外國品牌推廣。

雖然公司暫時仍未收支平衡，但樂觀預測手機微雲台明年上半年推出後，出貨量將遠高於非手機微雲台，令收入大增多倍，可望在明年底前錄得營運盈利。另外，在10月底的貿發局電子產品展中，公司亦有展出各款微雲台，吸引到一些電子產品生產商和投資者洽談合作。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

出帖求票8小時 民主思路1人夠票 李華明冀公開支持狄志遠 稱待民主黨批准
出帖求票8小時 民主思路1人夠票 李華明冀公開支持狄志遠 稱待民主黨批准
5屆議員石禮謙不參選 點名兩徒弟接班
5屆議員石禮謙不參選 點名兩徒弟接班
補地價收入破紀錄 陳茂波：財赤將遠低年初估算
補地價收入破紀錄 陳茂波：財赤將遠低年初估算
眼醫斷重症「救命」 傳承實習生再救人
眼醫斷重症「救命」 傳承實習生再救人
環境局：燃料漲價 加電費壓力大 暫無新電費補貼計劃 環團料明年增幅雙位數
環境局：燃料漲價 加電費壓力大 暫無新電費補貼計劃 環團料明年增幅雙位數
4幼貓隨星貨機抵港 漁署：安排領養
4幼貓隨星貨機抵港 漁署：安排領養
解釋終院裁決 鄭若驊：參與可視主犯 把風教唆暴動須承責
解釋終院裁決 鄭若驊：參與可視主犯 把風教唆暴動須承責
倉庫檢57舷外引擎 歷來最多
倉庫檢57舷外引擎 歷來最多
陳肇始：引非本地培訓醫生 冀月內開始制訂認可名單
陳肇始：引非本地培訓醫生 冀月內開始制訂認可名單
收押所外放紙紮公仔 警拘8黑幫男
收押所外放紙紮公仔 警拘8黑幫男
入境處翻閹退休高級職員 做助理工作 月薪5.6萬10人獲聘 油油team負責「望一望」資料
入境處翻閹退休高級職員 做助理工作 月薪5.6萬10人獲聘 油油team負責「望一望」資料
退休後合約毋須公開招聘 「馬房文化」惹非議
退休後合約毋須公開招聘 「馬房文化」惹非議
免遣返聲請回升 入境處：疫下積壓
免遣返聲請回升 入境處：疫下積壓
10年後「高齡海嘯」 羅致光：結合創科產業應對
10年後「高齡海嘯」 羅致光：結合創科產業應對
未打針公僕或每周一檢 聶德權籲私人企業跟隨
未打針公僕或每周一檢 聶德權籲私人企業跟隨
陳肇始稱通關不可增內地風險 專家或來港視察
陳肇始稱通關不可增內地風險 專家或來港視察
調查：93%拒重建遷置安排 大坑西居民促先借公屋安置
調查：93%拒重建遷置安排 大坑西居民促先借公屋安置
14歲男生涉販毒 檢值2700萬可卡因
14歲男生涉販毒 檢值2700萬可卡因
短租閒置官地120宗申請 3年批出30宗
短租閒置官地120宗申請 3年批出30宗
大灣區GBA專題：「相親角」代子女徵婚 要車要樓要穗戶籍
大灣區GBA專題：「相親角」代子女徵婚 要車要樓要穗戶籍
大灣區GBA專題：《民法典》禁亂索禮金 盼紓「戀不起結不起養不起」難題
大灣區GBA專題：《民法典》禁亂索禮金 盼紓「戀不起結不起養不起」難題
大灣區GBA專題：去年新人跌破900萬
大灣區GBA專題：去年新人跌破900萬
具成本優勢 料明年支援5軸防震
具成本優勢 料明年支援5軸防震
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】點解瞌眼瞓？ 象哥怪拉布
【Emily】點解瞌眼瞓？ 象哥怪拉布
【Emily】九巴伙SmarTone等 研5G自動駕駛
【Emily】九巴伙SmarTone等 研5G自動駕駛
【Emily】牆內講減碳 譚凱邦叫大家體諒天文台
【Emily】牆內講減碳 譚凱邦叫大家體諒天文台
【Emily】胡定旭提名黃梓謙 話「唔當選我無面」
【Emily】胡定旭提名黃梓謙 話「唔當選我無面」
【Emily】曾鈺成陪徒弟拉票 憶參選九龍中無趣事
【Emily】曾鈺成陪徒弟拉票 憶參選九龍中無趣事
【Emily】深水埗警署外壁畫 蕭澤頤有份上色
【Emily】深水埗警署外壁畫 蕭澤頤有份上色