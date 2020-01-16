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大灣區GBA專題：《民法典》禁亂索禮金 盼紓「戀不起結不起養不起」難題

【明報專訊】共青團的調查中，有受訪青年說出不想結婚的原因：「在大城市，年輕人只有兩類，有房的和無房的，無房的人怎麼能擁有美好的愛情呢。」戀不起、結不起、養不起已成為橫在Z世代結婚、戀愛及生育面前的三座大山，調查結果顯示，影響結婚意願的原因中，結婚成本太高佔46%，生育成本太高更佔56.2%。

網上流傳一份「2020年全國禮金地圖」，其中江蘇省最高可達20萬元（人民幣，下同）；廣東省便宜一些，單計禮金只要3萬至8萬元，但這只是禮金，如果未來外父外母還要求有車有樓外加100圍酒席等，結婚成本便更高。為減輕年輕人結婚負擔，內地今年1月正式實施的《民法典》中，便針對天價禮金立法明確指出「禁止借婚姻索取財物」，換言之男女雙方要理性磋商禮金金額，女家不能漫天索價，男家也不應「充大頭鬼」。新規還明確，若雙方沒辦理結婚登記手續，或辦理了手續但沒共同生活，以及男方因支付禮金導致生活困難的話，男方可要求收回禮金，一定程度上保障男方財產權益，避免人財兩空。相對而言，若雙方未登記結婚，但同居兩年以上，或者同居不足兩年卻有子女，以及禮金用於雙方共同生活的支出，那麼《民法典》也明確在上述情况下女方是不用退回禮金。

婚博會負責人：廣州新人已偏愛小婚宴

不過，《民法典》並未對禮金提出金額和範圍的規定，仍然是男女雙方根據地方習俗和經濟條件決定。因此民政部展開了為期3年的婚俗改革實驗，目前有32個市、區被納入「全國婚俗改革實驗區」，推廣樸素婚禮，遏制鋪張浪費等婚俗不正之風，其中，廣州市是大灣區中唯一成為實驗區的城市。在廣州市推廣下，以上月的中國婚博會為例，有關負責人表示廣州新人已更看重婚宴品質，偏愛約10至15桌的小型婚宴，既符合當下主流習慣，又能避免鋪張。

雖然國家透過立法等手段從經濟物質方向糾正婚俗，但精神層面上Z世代的「躺平心態」與「內捲（內部競爭）現象」，也一定程度降低成家立室的期待。例如前者對生活的態度，促使他們擇偶上隨遇而安，佛系找對象，雖不排斥戀愛結婚卻也不主動追求，成為懶婚族。共青團調查便顯示，有34.5%受訪者覺得自己沒時間和精力結婚，更有74.8%受訪者稱「一個人很好，談戀愛很煩」。

內捲高壓無力戀 女性不婚主因「不想生」

內捲現象也在消磨Z世代的熱情，當競爭日益激烈，工作壓力不斷加大，他們下班後可能更想是靜靜躺着， 網絡用語「累覺不愛（覺得自己已經累了，沒有力氣愛下去了）」正好反映這種心情。這種情况在女性中尤為明顯，調查發現68.83%受訪女性不想結婚的首要原因是不想生孩子，因為有了孩子，很多時就要在職場和家庭中取捨。如何扭轉Z世代從精神上觸發的恐婚、懶婚，難單憑立法解決。

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