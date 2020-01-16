短租閒置官地120宗申請 3年批出30宗

地政總署自2017年起，將「可供申請短期租約用地」上載至地理資訊地圖網頁，現時網頁顯示776幅可供申請的空置政府用地，署方去年管理1283幅未批租政府土地。地政總署高級產業測量師劉志堅稱，審批時主要考慮建議的短期用途能否惠及社群、申請人營辦能力等，過去3年獲批項目包括推展社區園圃、導盲犬訓練、藝術活動、推廣客家文化、動物領養、過渡房屋等。

前賈梅士學校改戲劇教育中心

其中，香港話劇團獲批租用位於佐敦覺士道7號的前賈梅士學校，計劃改建戲劇藝術教育中心，提供戲劇培訓課程和工作坊，改建計劃預計需時一年，當局期望今年底開始施工，料最快明年底投入服務。發展局的「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃，亦為項目提供工程費用資助。

翻查資料，香港話劇團的申請由提出至獲批需58個月，其餘獲批的項目，大部分處理時間亦超過一年。劉志堅表示，署方去年增訂指引，訂明一般須於接獲有效申請當日起計，不超過12個月內完成處理程序，他稱如申請團體在申請初期提交充分的資料，有助地政總署加快審批過程。