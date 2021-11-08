調查：93%拒重建遷置安排 大坑西居民促先借公屋安置

大坑西邨將交予平民屋宇公司及市建局合作重建。根據最新重建方案，大坑西邨擬分兩地盤重建共8幢住宅大廈，提供3347伙，其中預留兩幢大廈重置現有租戶，涉1300伙；另6幢大廈撥作「首置盤」由市建局出售。按照平民屋宇公司安排，料約明年首季向住戶提出詳細建議，將提供租金及搬遷津貼，要求住戶「先遷出、後回遷」。

不滿先遷出後回遷 關注組促暫緩審批

關注組與大坑西邨8座大廈互助委員會所做的問卷調查，約98%受訪住戶不接受平民屋宇公司與居民未達成共識前，單方面公布重建及居民遷置安排；約93%不接受「先遷出、後回遷」安排；99%受訪者更認為「先遷出、後回遷」安排不能做到居民妥善安置；98%稱不接受遷置條件加入資產審查條款；約89%認為平民屋宇公司與居民達成遷置共識前，城規會應暫緩審批重建方案。

關注組主席歐陽潔珍表示，雖然關注組過去5年多次去信要求與平民屋宇公司商討遷置安排，但對方一直拒絕磋商，質疑難與居民達成共識。她要求城規會暫緩審批重建方案，建議政府借出區內公屋，協助居民解決遷置需要。

民強樓互委會主席蔡佩英表示，該邨住戶老化，不少長者難另覓租盤，而平民屋宇公司至今未公布租金及搬遷津貼詳情，冀對方先與住戶達成共識。