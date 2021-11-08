陳肇始稱通關不可增內地風險 專家或來港視察

通關健康碼須實名報地址

特區政府與國家衛健委上周二曾開會，陳肇始昨在商台《政好星期天》形容，上述視像會議非常有建設性及順利，雙方就防疫策略商討，在本港如何維持清零及避免通關為內地帶來風險等事宜，達成不少共識，內地專家有可能來港視察防疫措施。她又表示，若日後通關，健康碼須以實名及地址登記，確保可追蹤個案，不會為內地帶來額外風險。對於市民擔心私隱問題，她說如要通關，大家必須更嚴謹，市民可自由選擇是否到內地。

陳肇始又提到，明白有市民質疑為何本港疫情穩定下仍須收緊防疫措施，她解釋香港以清零為目標，一定要維持清零，如要通關並不為內地帶來風險，本港防疫須做得更好。

本月起進入政府大樓的市民須用「安心出行」，對於有市民不懂使用或因嫌麻煩而不進入街市，陳肇始表示，食環署街市會張貼更多二維碼供市民掃描，當局也會在內部抽調人手到街市協助市民；又強調安心出行的初心是為保護市民。至於未來B類食肆是否也須用安心出行，她說愈多地方使用，對防疫抗疫利益更大。被問如B類食肆使用程式後，能否延長營業時間，她說要視乎疫情發展、平衡風險。

本港昨新增1宗輸入個案，該名56歲男子本月1日乘搭航班BA027由英國抵港，在酒店檢疫期間驗出L452R變異病毒株；他曾打3針新冠疫苗，包括今年2月及4月在英國打兩針阿斯利康，上月底於當地打一針復必泰。他與早前驗出Delta變種病毒的AY.4.2亞系的62歲男患者（第12357宗）同機。昨日初步確診少於5宗。

新加坡確診港人證假陽

至於早前在新加坡確診、居住慈雲山慈正邨正德樓的18歲男病人，衛生防護中心前日收到新加坡衛生當局通知稱，男病人樣本經覆檢後證實為假陽性，由於個案不列感染個案，中心已安排其密切接觸者離開檢疫中心。

（新冠疫情）