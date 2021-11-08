未打針公僕或每周一檢 聶德權籲私人企業跟隨

明報記者

稱自費檢測後 接種率逾九成

聶德權稱接種率雖距離七成很接近，「又好似好遠」，20至59歲工作人口接種率已逾七成，如要增加，需企業進一步推動。自政府、醫管局、學校和院舍員工須打針，否則自費定期檢測的措施實施後，相關接種率超過九成，如企業跟隨，接種率有望進一步攀升。長者方面，他說醫生的意見和家人的支持，對提升接種率相當重要。

至於第三針安排，聶表示接種兩劑科興的市民，全都建議打第三針，打復必泰的較高危群組才要打第三針。部分已打科興的高風險者會優先接種，政府會視乎市民反應、疫苗接種中心處理能力等，很快可擴展到其他組別。 他又相信，即使年底後疫苗接種中心數目減少，仍可應付第三針需求。他認為第三針疫苗假期的做法合理，如政府內部有安排會公布，並呼籲企業跟隨。

將補針 接種哪種「賣關子」

聶本身接種兩劑科興，他稱自己參與抗疫工作，屬優先群組，會打第三針，至於接種什麼疫苗要「賣個關子」。他說早前打完科興沒副作用，對滅活技術平台「好放心」。政府發言人昨表示，截至昨晚8時，共約39,900人透過網上預約系統預約打第三針。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，部分並非高風險人群加密檢測，對防疫抗疫作用不大，形容是「變相強制」打針，不知私營企業有否足夠法理基礎跟隨做法。梁子超又表示，目前長者和長期病患者對接種有疑慮，接種進度緩慢，再催谷接種率逾七成的工作人口打針，是本末倒置和精力錯放。

梁子超：變相強制打針

稱漏洞在長者 「本末倒置」

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，政府鼓勵私營企業跟隨措施，並非強制要求沒接種的員工定期檢測。他說其公司絕大部分員工已接種疫苗，餘下數名員工因健康理由沒打針，在目前本地疫情「清零」狀態下，沒要求定期檢測。他補充，如本地疫情逆轉，不排除未來要求未打針員工定期檢測，但須釐清費用由僱主還是職員支付。

（新冠疫情）