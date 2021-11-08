10年後「高齡海嘯」 羅致光：結合創科產業應對

羅致光昨在網誌指出，今年中，香港約有22.4萬名85歲或以上的「高齡」長者，10年後微增至27.7萬，但20年後卻急升至55萬，40年後更升至83.6萬，透過創新科技加強對服務提供者的支援，以及提升社區安老長者的生活質素和自理能力，是整體安老策略重要一環。

要負擔得起 推動樂齡科技「入屋」

創科應用基金自2018年底成立至今，批出逾3.8億元，資助超過1300個安老及康復服務單位購置或租用近萬件科技產品。羅致光稱，現時樂齡科技器材在香港的應用以服務提供者為主，但其實很多長者和家人都期望有更多適合家居使用，以及可負擔的樂齡科技產品供選擇，這亦切合促進居家安老的政策方針。

前日結束的第五屆「樂齡科技博覽暨高峰會」，共有逾3.1萬人次入場參觀。羅致光稱，樂見很多初創和創科公司投入樂齡科技研發工作，並引述一間研發輕便外骨骼、在深圳設廠的香港科研公司的負責人稱，社創基金委聘社聯等機構營運的「一站式樂齡科技平台」，讓他們可接觸用家，藉此測試和改良產品，避免閉門造車。他期望隨着更多初創人才放眼樂齡科技研發，加上香港與大灣區的協同效應，未來能夠締建一個真正有規模和選擇的銀髮市場。