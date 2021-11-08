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免遣返聲請回升 入境處：疫下積壓

【明報專訊】入境處今年接獲的聲請個案是自2016年以來首次回升，頭9個月共接獲2205宗聲請，對比過去3年每年維持約1200宗的水平，增加約1000宗。入境處解釋，由於在新冠病毒疫情期間實施了特別工作安排，只能為免遣返聲請人提供有限度公費法律支援服務，因而阻延了部分聲請個案展開審核序，導致個案積壓，及新接獲聲請今年大幅上升。

待審個案比去年倍增

根據入境處新數字，自統一審核機制於2014年實施以來，截至今年9月共收到22,259宗免遣返聲請，其中2015年為該處接獲聲請及尚待審核個案數字的高峰，分別達5053及10,922宗。數字其後在2018年下降，惟今年再次攀升，首9個月已收到2205宗免遣返聲請，尚未審核的個案亦比去年增加逾倍至1213宗。

九成提上訴 累計近2萬宗

按免遣返聲請程序，若聲請人被入境處拒絕確立聲請，他們可向酷刑聲請上訴委員會提出上訴，委員會則會重新審理個案資料後決定是否確立聲請。截至9月30日的最新數字，委員會累計接獲19,776宗上訴，意味逾九成入境處接獲的聲請均會提出上訴，當中有162宗獲確立。

免遣返聲請人若上訴仍被拒確立聲請，可提出司法覆核。司法機構向本報提供的數字顯示，截至8月31日，今年向原訟庭入禀與免遣返聲請有關的司法覆核許可申請共1153宗，比去年全年的2367宗暫少逾半。

關注難民組織：

疫下禁飛 理應聲請減

身兼Justice Centre Hong Kong倡議及傳訊主任的關注難民網絡成員張皓明質疑，疫情令多國航班禁飛或旅客無法入境，理應較少人抵港提出免遣返聲請，故不明白為何入境處數字突然大增。他又認為數據顯示逾六成的確立個案都是經上訴委員會確立，質疑「是否代表入境處確立庇護的（裁決）質素參差」。

張皓明解釋，索取資料的申請一般由聲請人的代表當值律師提出，例如在處理與羈留有關的民事索償時，可能有需要向入境處索取羈留記錄，又或在上訴階段索取處方未有提供的初審文件等。

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