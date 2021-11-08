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退休後合約毋須公開招聘 「馬房文化」惹非議

【明報專訊】政府於2015年推出退休後服務合約計劃，讓部門按需要聘用退休或即將退休的公務員，處理需特定公務員專門知識或經驗的臨時、有時限、季節性或兼職工作，容許部門自行制定招聘及遴選程序和聘用條件，毋須公開招聘，但相關招聘安排亦屢次招致非議。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，該計劃不時被公務員同事批評不公平，認為部門出現「馬房文化」，致部分人能申請到相關退休合約職位。

聞新職 即終止退休延任

據悉，今次入境處以退休後服務合約計劃聘請新開設的遣送審理支援主任，受聘的10人之中，最少有4人原屬「三粒花」的退休總入境事務主任，其原本薪酬介乎9萬餘至11萬餘元；亦有高級人員剛於今年中退休，按規定已申請延任4個月並獲批，但延任不久後，部門便招聘上述新職位，相關人員隨即「斬纜」，改為申請新職位並成功獲聘，於原職離任後便緊接上任新崗位。根據規定，受聘合約崗位的人員若屆法定退休年齡，可同時享有退休金。

入境處：公平公正審核

本報就上述個案向入境處求證，以及查詢如何確保遴選機制和面試過程公平公正，包括是否容許曾與申請人任職同一部組人員負責遴選。入境處未有回應上述個案，但稱該處因應部門人手需要，並以申請人能力及面試表現等，作出公平公正的審核，所有退休後服務合約計劃的申請人，均會獲邀進行甄選面試，並由遴選委員會處理有關職位的遴選工作。

入境處稱，遴選委員會一般由3名成員組成，委員會主席的實任職級會比招聘職級高最少兩級，其他委員實任職級亦不會低於招聘職級；委員會當中，最少一名成員是來自有關科別的長官，以便考核申請人是否具備有關職位所需的知識及技能。

工會：高級人員不應做簡單工作

梁籌庭表示，工會過去收到不少臨近退休同事求助或投訴，認為退休後服務合約計劃的招聘機制不公，出現「馬房文化」，「（上司）喜歡哪個同事，就會延長他們的合約，或讓他們申請到合約職位」，惟梁籌庭坦言，部門高級人員的聘請屬「主觀決定」，其他人無法干預或判定是否公平。

梁又稱，公務員近年出現退休潮，出現斷層情况，以致部門普遍透過退休後服務合約計劃留用退休公務員以作過渡，但他指政府不應聘請高級人員做簡單工作，認為不相稱的職級及工作會令在職同事更質疑開設相關職位是否公平。

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