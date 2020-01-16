入境處翻閹退休高級職員 做助理工作 月薪5.6萬10人獲聘 油油team負責「望一望」資料

明報記者 羅霈潁

處理免遣返聲請人資料申索

本報發現，入境處2018至20年每年接獲聲請個案維持1200宗左右，但今年截至9月已接獲逾2200宗，入境處指是因去年疫情阻延部分個案審核（見另稿）；不過，本報比對高峰期2014至16年數字，今年接獲宗數仍遠不及當時3800宗至5000宗水平。入境處又稱，根據經驗，聲請人在審核程序展開時須填聲請表，絕大部分在填表前會按《個人資料（私隱）條例》向入境處索取其個人資料，以致相關查閱及索取資料申請增加。

合約一年 開支至少670萬

據招聘文件，新設的10名遣送審理支援主任是按「退休後服務合約計劃」（Post-retirement Service Contract Scheme）聘用，月薪56,445元，工作包括在接獲根據《個人資料（私隱）條例》、《公開資料守則》等提出的查閱資料要求後，取得及查核當事人資料，並就此準備部門回應等，職位合約為期12個月；申請人入職要求包括在近3年內退休或今年9月1日前已開始離職前休假的入境事務主任、高級入境事務主任、總入境事務主任、助理首席入境事務主任或首席入境事務主任，即屬「兩粒花」或以上職級。

受聘4人原屬三粒花職級

消息人士透露，獲聘者已於今年7月及9月分兩批履任，當中4人為退休「三粒花」總入境事務主任。他指該職位涉及的工序原本只由高級入境事務助理員負責，包括整理和識別檔案中不屬於聲請人的個人資料，複印檔案後交予上級檢查等，「新職位只負責在最後階段『望一望』，基本上毋須工作，故該組別被稱為『油油team』（意指用塗改液刪除資料）」。

消息：下欄工作 有專責人員

消息人士形容這是「下欄」工作，部門內提供不同服務的組別例如簽證組等，都有機會接獲市民提出索取個人資料的要求，向來由負責個案的人員一併處理，或交下級人員協助整理，不會另設專組或專人單獨處理，認為處方不應就如此簡單工作每月額外花數十萬元重聘退休高級人員，「此職位有什麼技術工作要做？如果處方說是要聘請有相關經驗的人是不合理的，部分人（獲聘者）原本不是負責此工作職位，甚至原本不是遞解組」。

免遣返聲請人可透過律師向入境處索取存於部門的聲請人個人資料檔案，處方需40個曆日內完成批出檔案，但若檔案載有屬非該名聲請人的第三者資料而未取得相關人士同意，處方須先將相關人士資料刪除或遮蔽。

入境處：聲請回升需增人手

入境處證實今年4月以退休後服務合約招聘遣送審理支援主任，10人按非公務員合約獲聘用，由該處負責相關運作開支；又指該處已增派人手審理聲請、處理與聲請有關的查閱或索取資料等申請及其他工作，由於現時人手難應付，故增聘額外具相關經驗人手。