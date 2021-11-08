收押所外放紙紮公仔 警拘8黑幫男

【明報專訊】懲教署荔枝角收押所上周四（4日）遭人在門外撒溪錢及放紙紮公仔事件，警方經深入調查後，於翌日起一連3日採取行動，以涉嫌串謀刑事恐嚇先後拘捕4男1女（27至38歲）。懷疑事件涉及4名在收押所還押的男子，因不滿懲教署職員處理手法，指示探訪女子安排放紙紮公仔撒溪錢。至昨日稍後時間，警方再拘捕多4名男子。據了解被捕男子均有黑社會和勝和背景。
還押者疑不滿懲教處罰
指示探訪女子安排
深水埗警區助理指揮官（刑事）呂智豪警司表示，深水埗警區反黑組聯同西九龍總區反黑組展開調查，相信源於今年9月初還押人士收押所發生爭執，事件包括案中被捕的4名男子，當時懲教署職員及被針對的署理高級懲教主任採取執法行動，並將其中兩人隔離囚禁，懷疑有人不滿處理方法，在10月尾趁今次被捕女子到收押所探訪時，指示她安排撒溪錢及放紙紮公仔。負責撒溪錢的蒙面人仍在逃。警方根據閉路電視片段，指當日有蒙面人乘的士抵達收押所，從黑色垃圾膠袋取出紙紮公仔放在大閘並撒溪錢後，再乘的士離開。
至昨晚6時許，西九龍總區反黑組探員在紅磡以涉嫌串謀刑事恐嚇再拘捕多4名男子，年齡由24至47歲，他們由探員帶署扣查。據了解其中一人為前坐館「子騰」。
被捕者包括前坐館「子騰」
警方呼籲接載過該蒙面人的司機，致電3661 9858與深水埗警區反三合會行動組聯絡。
事發於上周四凌晨約2時25分，當時有一名蒙面人在收押所大閘外撒溪錢，並擺放一個紙紮公仔，公仔上寫有大字，聲稱一名高級懲教主任欠債，並稱他毆打還押人士。
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