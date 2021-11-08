收押所外放紙紮公仔 警拘8黑幫男

還押者疑不滿懲教處罰

指示探訪女子安排

深水埗警區助理指揮官（刑事）呂智豪警司表示，深水埗警區反黑組聯同西九龍總區反黑組展開調查，相信源於今年9月初還押人士收押所發生爭執，事件包括案中被捕的4名男子，當時懲教署職員及被針對的署理高級懲教主任採取執法行動，並將其中兩人隔離囚禁，懷疑有人不滿處理方法，在10月尾趁今次被捕女子到收押所探訪時，指示她安排撒溪錢及放紙紮公仔。負責撒溪錢的蒙面人仍在逃。警方根據閉路電視片段，指當日有蒙面人乘的士抵達收押所，從黑色垃圾膠袋取出紙紮公仔放在大閘並撒溪錢後，再乘的士離開。

至昨晚6時許，西九龍總區反黑組探員在紅磡以涉嫌串謀刑事恐嚇再拘捕多4名男子，年齡由24至47歲，他們由探員帶署扣查。據了解其中一人為前坐館「子騰」。

被捕者包括前坐館「子騰」

警方呼籲接載過該蒙面人的司機，致電3661 9858與深水埗警區反三合會行動組聯絡。

事發於上周四凌晨約2時25分，當時有一名蒙面人在收押所大閘外撒溪錢，並擺放一個紙紮公仔，公仔上寫有大字，聲稱一名高級懲教主任欠債，並稱他毆打還押人士。