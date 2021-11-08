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倉庫檢57舷外引擎 歷來最多

【明報專訊】警方上周四搜查屯門龍鼓灘路一個約10萬呎倉庫，檢獲10艘懷疑用作走私或偷渡的改裝快艇，以及57個大馬力舷外引擎，總值約2500萬元，其中有大飛裝有6個300匹的舷外引擎，相信最高航速達時速60浬。案件中檢獲舷外引擎數量為歷來最多。

快艇裝4至6引擎 時速達60浬

警方表示，檢獲的其中7艘快艇，每艘已安裝4至6個舷外引擎，總數已安裝32個，可隨時使用，其餘3艘快艇則仍在建造，大部分快艇、舷外引擎相信為全新及未經使用。檢獲體積最大的快艇約長15米、闊8米、深2.5米，裝有6個舷外引擎，最高時速可達60浬，即陸上行駛時速約110公里。

警方又在倉庫發現兩個由貨櫃改裝而成的廚房及起居室，並發現一名30多歲內地男子的證件及改裝快艇藍圖，相信該名男子為偷渡客，負責管理涉事倉庫、安排製造、改裝及維修快艇等，而藍圖則作改裝及維修之用。

10萬呎倉庫作改裝基地

屯門警區助理指揮官莊成逸表示，屯門警區刑事部、青山分區及新界北總區衝鋒隊上周四在區內展開反走私、反偷渡行動，並發現有犯罪團伙利用隱蔽貨倉收藏快艇，同時亦作為製造、改裝及維修快艇的基地，不排除利用該些快艇進行非法入境和走私活動。

莊成逸稱，檢獲的快艇及舷外引擎，將交由相關部門專業人士檢驗，警方將會繼續追查涉案團主腦及成員。

相關字詞﹕舷外引擎 龍鼓灘 走私快艇

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