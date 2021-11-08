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解釋終院裁決 鄭若驊：參與可視主犯 把風教唆暴動須承責

【明報專訊】終審法院裁定基本形式的「共同犯罪計劃」原則不適用於不在暴動或非法集結現場的人。

律政司長鄭若驊昨日強調，「參與」的意思廣闊，判辭亦清楚註明公共秩序可依據「從犯罪行」和「不完整罪行」全面執行，例如透過社交媒體散播信息鼓勵或宣傳非法集結或暴動、提供後援如負責把風的人，可因為「參與」而被視為主犯，或因教唆或慫使犯案而承擔法律責任。

鄭若驊昨在網誌引述裁決稱，「參與」暴動及非法集結案的意思廣闊，便利、協助或鼓勵他人作出受禁行為，都可被視為「參與」；又指法律上無規定控方必須證明任何額外的共同目的。

稱判辭註明「從犯罪行」全面執行

她續稱，推動或促進非法集結或暴動的被告，縱然非身處現場，仍可按「從犯」罪行或作為主要控罪的串謀者或煽惑者而負上刑責，被判以與主犯一樣的刑罰。

鄭若驊表示，必須謹記判辭清楚註明公共秩序可依據「從犯罪行」和「不完整罪行」全面執行，而負責遙距監控和指揮的主腦、為非法集結或暴動提供資金或物資的人、透過社交媒體散播信息鼓勵或宣傳非法集結或暴動者、為參與者提供後援，例如收集磚頭或負責把風的人，均可因為「參與」而被視為主犯，或因為協助、教唆、慫使而促致犯案，而承擔法律責任。

相關字詞﹕終審法院 公安條例 共同犯罪 暴動罪 鄭若驊

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