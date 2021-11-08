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港聞二

4幼貓隨星貨機抵港 漁署：安排領養

【明報專訊】新加坡航空一架SQ7868貨機前日抵港，有職員在卸貨時發現4隻幼貓，懷疑牠們跟隨貨物抵港，警方接報後聯絡漁農自然護理署處理。漁護署昨日回覆本報查詢時稱，幼貓初步健康狀况良好，將會安排貓隻由獸醫檢查及檢疫，並根據牠們情况，透過伙伴動物福利機構安排領養。

事發於前日傍晚時分，涉事貨機抵港後，職員在卸貨時，發現兩隻黑色及兩隻白色的幼貓在機艙內走動，懷疑牠們跟隨貨物從新加坡飛抵本港，職員遂將4隻幼貓臨時放置於一個紙箱內，並通知各相關部門，其後4隻貓由漁護署帶走。

愛協：密切跟進 航空公司：正調查

漁護署昨表示，該4隻貓報稱在一班由新加坡抵港的貨機上發現，現正接受隔離檢疫。牠們由漁護署人員照顧，初步檢查健康狀况良好，稍後會安排獸醫檢查，並會按狂犬病風險評估要求，安排4貓接受檢疫，待檢疫及調查工作完成後，將會按照幼貓的情况，透過伙伴動物福利機構安排領養。

愛護動物協會發言人表示，會密切與漁護署聯絡及跟進幼貓情况。新加坡航空公司發言人稱，事件仍在調查中，暫不評論。

翻查資料，2019年泰國曾有一隻名為Heaven的小狗誤登貨船抵港，漁護署人員接走Heaven後即指牠懷疑來自有狂犬病傳播地區，風險屬極高，不足一日已將其「人道處理」，事件引起萬人聯署要求道歉，漁護署之後承諾遇同類事件時，會認真檢視及改善有關處理手法。

fb群組聯署 促漁署勿再「人道處理」

「捕貓捉影 2.0」昨在facebook專頁發文呼籲市民聯署去信漁護署，切勿再以「人道處理」手法對待今次4隻幼貓。該專頁昨傍晚得悉幼貓正在檢疫後，又發文稱：「四小貓大難不死，祝願佢哋快高長大，之後搵個好貓奴。」

相關字詞﹕新加坡 貨機 漁護署

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