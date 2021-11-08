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環境局：燃料漲價 加電費壓力大 暫無新電費補貼計劃 環團料明年增幅雙位數

【明報專訊】本報從兩個消息渠道得悉，政府已完成與兩電商討明年電費的調整幅度，最快本周內公布結果。環境局回覆本報查詢時表示，全球均受能源價格飈升影響，香港也不能獨善其身；面對燃料價格不斷上漲的趨勢，對電力公司來年的電費構成巨大的壓力。有學者預料，兩電明年基本電費與燃料價格調整條款帳均有上調壓力，料加幅有機會達雙位數，惟兩電可透過撥出部分電費穩定基金紓緩增幅。環境局亦表示，政府暫沒新計劃向市民提供更多電費補貼。

環境局資料顯示，截至今年6月30日，中電及港燈的燃料價格調整條款帳，分別為負1.77億元及5.15億元；電費穩定基金表現較理想，同期中電與港燈分別錄得23.52億元及12.58億元，均較去年預測為高。

中電燃料帳負數 穩電價金額有限

電費由基本電費及燃料費組成，當中燃料價格為燃料用量攤分實際燃料成本，兩電每年底都因應來年估算的燃料費，調整「年度燃料調整費」，之後再按月調整；兩電今年雖凍結電費，但實報實銷的燃料調整費近月隨國際能源價格飈升而上漲，中電與港燈剛公布的11月燃料調整費，分別為每度電35.4仙及29.5仙，為今年新高，亦較年度燃料調整費升約26%及70%。

不過，兩電截至今年中的燃料價格調整條款帳，均處於較低水平，當中中電錄得負數，是近年罕有，若到今年底情況持續，反映兩電可動用燃料帳作穩定電價的金額有限。

世界綠色組織行政總裁余遠騁分析，今年下半年全球能源價格飈升，料短期內回落機會不大，預料兩電明年基本電費與燃料費均有巨大的加價壓力，料明年電費加幅有機會達雙位數。

中電：為減碳 燃氣發電成本增

中電上月表示，隨着新燃氣機組D1運作後，使用天然氣的比例由前年少於30%增至去年約50%。由於天然氣成本較煤貴，故中電燃料價有加價壓力。

立法會文件顯示，2020年中電燃氣發電的平均燃料價格為每千兆焦耳84.1元，較燃煤的20元貴3.2倍，而中電2020年採用天然氣的費用約110億元，燃煤成本約13.2億元。而為了減碳，兩電未來仍會有新的燃氣機組落成，包括中電另一台燃氣機組D2料2023年前投入服務，港燈預計L11及L12兩台新燃氣機組於未來兩三年落成投產，對基本電費有加價壓力。

余遠騁估計，兩電今年均透過增加基本電費，不但賺盡8%回報，「仲有錢撥去電費穩定基金」，故截至今年中兩電錄得電費穩定基金分別有23.52億元及12.58億元，認為兩電可撥出部分款項去壓低電費加幅。

倡電費穩定基金撥款紓壓

為紓緩電費對市民影響，政府近年推出兩項電費補貼，環境局表示現時有兩項電費補貼及紓緩計劃，前者是2021年6月起，住宅用戶獲提供首11個月每月有80元電費補貼，第12個月則發放120元；後者由2019年1月起，分60個月每月發放50元的電費補貼，不過當中電費補貼計劃明年5月發放最後一期補貼，之後只剩每月50元的補貼。

環團籲市民節能省支出

余認為，為了減碳，全球即將進入「滅煤」時代，所有人都要為減碳付出代價，呼籲市民改變生活習慣節能，自然可減少電費支出。

明報記者

相關字詞﹕世界綠色組織 電費調整 環境局

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