眼醫斷重症「救命」 傳承實習生再救人

杜曉華形容自己是自然而然成為眼科醫生，因自小愛看醫學節目，中學時對生物科特別感興趣，其中最享受的實驗是解剖牛眼。在港大醫學院期間，她深感醫生可改變病人一生；曾遇過病人寧願放棄四肢換取視力，也使她明白視力對生活相當重要，以上種種均堅定了她成為眼科醫生的決心。杜今年獲「醫管局2021年度傑出員工獎」，但她認為這不是自己一人的功勞，表示一路上遇到不少恩師和好前輩。

病人視力模糊 診斷察覺血癌線索

不少人以為眼科醫生只能解決眼部問題，但杜希望做到眼科也可救命。幾年前，一名視力模糊的男病人曾到眼科醫院檢查，杜的團隊翻查病歷後，估計他患血癌，於是轉介病人到伊利沙伯醫院治療，這次經歷助她現在快而準地診斷。

杜曉華多次強調，要成為良好的眼科醫生，經驗和培訓相當重要。今年另一男病人因雙眼持續視力模糊前來求醫，掃描片顯示瞳孔有很多白色「一舊舊」，加上病人稱容易疲倦，杜察覺病人可能患白血病，最終驗出病人白血球濃度為常人的70倍，患有慢性骨髓性白血病，隨時有中風風險，幸及早發現而脫險。

杜曉華說，當時有實習醫生在醫院隨她學習，當中一人及後發現另一名病人白血球入眼。兩次經歷令她體會到「原來我make diagnosis（診斷），是幫到其他醫生做其他診斷」，故此希望將經驗傳承下去。

引入眼科醫院新系統 3D眼鏡助觀察眼底

杜曉華表示，眼科近年發展迅速，團隊兩年半前為眼科醫院引入「NGENUITY 3D可視化系統」，主刀醫生戴上3D眼鏡，可透過大屏幕觀察病人眼底狀况。系統除讓醫生更仔細、立體地看到手術位置，也可幫助實習醫生掌握手術技巧和姿勢。另外，系統使用的光源強度較傳統手術低，可減低對病人視網膜感光細胞的光害。