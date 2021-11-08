補地價收入破紀錄 陳茂波：財赤將遠低年初估算

陳茂波表示，踏入11月，他正籌備開展下年度財政預算案的諮詢工作，而他日前到訪和富慈善基金李宗德小學，與一班學生玩「估領袖」遊戲，並請小學生寫下對財政預算案的期望。

港澳辦主任夏寶龍今年中講話中，提出香港應告別劏房、籠屋，又稱政策要使港人的獲得感、幸福感不斷提升。陳茂波在網誌中說，「愛國者治港」為主體的行政主導帶來了管治新風，稱未來的資源籌措和運用應要思考準則，包括：讓市民看得見、感受得到、有獲得感的項目；要公平地分享經濟成果，推動「共同富裕」；推動香港經濟，提升打工仔的收入；以及推動疏解深層次的住屋和貧富懸殊矛盾。

陳茂波提及政府財政狀况，稱今年受惠於出口暢旺和疫情逐步受控，消費改善，為政府收入奠下改善的空間。他提到部分市區優質地段地皮高價售出，發展商因而更積極補地價；加上上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期，預告今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

莊太量料或百億盈餘

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量向港台表示，疫情受控經濟開始反彈，料政府收入增加，認同財政赤字或會大幅減少，甚至有可能出現約100億元盈餘。