5屆議員石禮謙不參選 點名兩徒弟接班

自由黨趙式浩：積極考慮參選

石禮謙回覆查詢表示，擔任了21年議員，新時代需要新面孔，認為應給新人上場機會。被問應由誰接班，他說自己有兩名「徒弟」，即立法會主席梁君彥兒子、全國青聯副主席梁宏正，石禮謙形容梁是「叻仔」；另一人是自由黨趙式浩。至於石禮謙支持誰，他說「may the best man win」（願最佳者勝出）。

至於梁、趙與地產界的關係，翻查資料，梁宏正現為麗新發展獨立非執行董事，該公司主席為經民聯監事會主席林建岳；趙式浩則是卓能集團主席趙世曾的兒子，趙式浩現為卓能集團執董、帝皇地產集團董事總經理。

石禮謙是目前立法會最資深議員，他自2000年晉身議會，其後4屆均在無競爭下自動當選；若今次地產及建造界有兩人報名參選，將是近20年來首次出現競爭。石禮謙身兼多項公職，現為港大校董會及校務委員會成員。

2019年反修例風波期間，立法會審議修訂《逃犯條例》的法案委員會鬧「雙胞胎」，石禮謙主持會議時遭民主派包圍，場面混亂。他同年10月於一訪問稱，自己從不支持修例，批評政府「無用人之道，無容人之心」。對於業界近年屢被批「地產霸權」，石多次護航，籲外界不要批鬥地產商。他昨接受其他傳媒查詢時，形容過往的工作「對得住香港」。

（立法會選舉）