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出帖求票8小時 民主思路1人夠票 李華明冀公開支持狄志遠 稱待民主黨批准

【明報專訊】立法會選舉提名期尚餘5日，民主思路屢稱爭取選委提名困難，昨午向選委發公開信「求票」，同日晚上發稿稱成員黃頴灝將於今日報名參選新界東北。另外，民主黨元老李華明回覆本報查詢，冀「公開支持」新思維主席狄志遠參選社會福利界，但仍待民主黨批准。

民主思路昨午於facebook向全港選委發公開信，稱經過逾兩周的工作，雖然各界別選委對智庫成員反應正面，但截至昨午仍未有足夠提名票令至少一名成員報名參選，呼籲未提名的選委聯絡他們。約8小時後，民主思路昨晚向傳媒發採訪邀請，預告黃頴灝今日報名參選新界東北。黃頴灝透露取得10個提名，不包括召集人湯家驊的一票，稱該票會留給其他智庫成員。該區參選人包括民建聯陳克勤、新民黨李梓敬。

「很奇怪」行會成員不算建制

曾鈺成：難取提名料無關立場

回應民主思路取提名困難，立法會前主席曾鈺成昨日認為，相信與智庫的立場無關。曾鈺成稱選委傾向支持熟悉的參選人，續稱自己雖熟悉湯家驊，但亦不認識該智庫的4名參選人。被問到民主思路身為「非建制派」是否影響爭取提名，曾鈺成反指湯家驊擔任行會成員，「如果行政會議成員都不算是建制派，我覺得很奇怪」。

潘焯鴻取5提名：不再是絕望

另外，新思維成員亦正爭取選委提名，暫只有黨主席狄志遠報名參選社福界。註冊社工、民主黨李華明表示，狄志遠曾向他爭取支持，李稱亦希望「公開支持」狄志遠，但根據民主黨規定，需要獲黨內中委會批准，否則被視為違反黨規；李華明正與民主黨主席羅健熙商討。至於新思維潛在參選人崔定邦與黃俊瑯，李華明表示只認識崔，可以考慮支持對方，但均需得到民主黨批准。本報向羅健熙查詢會否批准有關申請，截稿前未獲回覆。另一社福界參選人為民建聯朱麗玲。

盧文端：選委怕「提錯名」

「中科監察」主席潘焯鴻昨日亦於facebook發文，呼籲地區選民給予提名。他回覆查詢表示，截至昨日已取得5個提名，其中一票來自選委會第五界別，他形容是「突破性進展」，進度不再是「絕望」。他說首選出戰九龍西地區直選，但仍探討有何人參選該區，強調自己不欲「陪跑」，擬明日開始落區收集居民的提名，表示不會與新思維、民主思路合作。民建聯鄭泳舜為九龍西參選人。

全國僑聯副主席盧文端今日在本報撰文，表示對於符合愛國者條件的非建制派參選，一直持積極正面的態度，並願意提名他們。他稱非建制派爭取提名的過程遇到一些困難，並不是很順利，但認為選委怕「提錯名」而承擔政治風險，故採取慎重態度是可以理解。他稱據了解，「非建制派取得參選提名並不悲觀，相信有些非建制派人士的提名問題最終可以得到解決，如果不出意外，地區直選的選區大都會有非建制派人士參與競爭」。

明報記者

（立法會選舉）

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相關字詞﹕選委提名 狄志遠 李華明 新思維 民主思路 立法會選舉

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