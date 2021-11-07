作品登《花樣年華》 為汪明荃縫嫁衣 旗袍師傅盼承傳 徒弟網課助圓願

明報記者 黃心悅

年過八旬 天天裁布不手震

略駝背的殷家萬每日都會到佐敦寶靈商業中心「上海寶星時裝祺袍」工作室，插入鑰匙開門，他首先開收音機，說是「怕悶嘛」，接着才亮燈，整理一下桌面，隨即拿起布開工。工作枱上的訂單厚厚一疊，他沒畫紙樣，盯一盯眼前的粉紅色蕾絲布，便拿起剪刀裁布，「呢個太太成日搵我訂旗袍，佢老公係醫生，佢成日話出席飯局嘅時候，好多人讚佢嘅衫好靚」。雖已85歲，但他毫不手震，一刀裁出完美尺寸，不需修正弧度，「以前心會急，剪多咗，𠵱家做咗60幾年，唔會喇」。

13歲時，殷家萬隨大伯從內地到港，大伯介紹他學師，「當時其實都無得學嘅，只是跟着師傅攞呢攞路，做下欄嘢，幫手打雜、湊仔、買餸。師傅好惡，會打人，夜晚師傅瞓工夫枱，我哋瞓枱底」。自感學習3年仍「乜都唔識」，他到另一裁縫店打工，「慢慢自己領悟」。其後，他認識了無綫電視一名服裝設計師，開始為演員製旗袍。

有人肯學即教 授徒十多年

殷家萬的模糊印象裏，他的得意之作曾在王家衛電影《花樣年華》亮相；又有一次汪明荃給他柔軟的布料，但旗袍要塑形，結果比起用挺身布料考功夫，「我知道做畀阿姐，但唔知道係用來結婚時著」。

殷家萬2003年在浸大新聞系實驗刊物《新報人》稱自己是「最後學師的一批」，「沒有人願意學做旗袍了」。殷家萬年輕時沒人手把手教導，他約2010年決心傾囊相授，當年不少師傅不願授徒，但只要有人學，殷家萬便教。

70多歲時的殷家萬，在太子聯合裁剪專業中心一周教3天課。其中一個徒弟林春菊本是無綫電視服裝設計師，只懂用時裝製衣方法製旗袍，自覺始終不懂用最傳統的方式，例如殷家萬會用熨斗熨出旗袍胸口位的曲線，林春菊只懂平板地縫起兩塊布，於是決心學習傳統技藝。她閒時會找殷家萬一起工作，做到某個工序，殷家萬見林春菊做錯了便即提點。

徒弟開學堂 學生有外國人

林春菊認為旗袍不乏捧場客，但製作步驟繁複嚇怕人，「如果正式跟師傅上堂，只有幾個鐘，失敗得多就會無信心，放棄」，她遂開設「華服學堂」，並設網上課程，讓無縫紉經驗的學生可在家透過影片學習。林說，學生來自五湖四海，更有馬來西亞學生，看過影片後真的製成一件旗袍。在網上群組，學生遇問題會查詢，林春菊逐一耐心回覆；見到學生製成旗袍，儘管作品並非完美，她仍會興奮讚好。

工作室獲旅局推介 歡迎參觀

殷家萬工作室旁邊的美容店老闆娘主動和記者慨嘆旗袍店買少見少，「以前這裏有四五間（旗袍店），現在只剩下殷師傅這間了」。這間碩果僅存的老店被納入旅發局「大城小區——西九龍」的傳統手藝路線，殷家萬歡迎市民短暫參觀其工作室及閒聊幾句，但他打算一年後退休，有興趣的市民或要把握時間了。