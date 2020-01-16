警犁庭掃穴拘206人 99歲婦麻將賭檔被捕

警方上周三至周五共搜查各類娛樂場所共313次，包括酒吧、麻將館、遊戲機中心等，並搗破多個賭檔，共拘捕206人，包括122男84女，涉嫌干犯與三合會活動相關罪行。其中，葵青警區搜查多間酒吧、桌球室、娛樂場所，搗破兩個賭檔、三個街頭賭博地點、一間違規派對房間及一間違規泰拳中心，共拘捕23男24女，最年長的99歲老婦為非法麻將檔賭客，行動中共檢獲約22萬元籌碼、約23萬元現金，一張百家樂賭枱、6張電動麻將等，並發出43張《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）定額罰款通知書。

巡走私黑點 檢17艘改裝快艇

另外，警方共動員3933人，包括刑偵人員、水警、機動部隊及軍裝人員，巡查海上走私黑點共320次，包括青衣、大嶼山、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，共截查188艘船艇，檢獲17艘涉及非法改裝的大馬力走私快艇連同共71個大馬力舷外引擎，價值逾2000萬元，以「為走私用途而建造船隻」罪名拘捕一名58歲男子。

水警亦於多個貨物起卸區截獲共4艘躉船和1艘貨輪，共載有約450噸凍肉，價值超過1.3億元，以走私及危害他人海上安全罪名拘捕兩名分別52歲及60歲男子。