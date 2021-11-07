消息：東奧金牌國手下月訪港 民政局：不予置評

據本港體育總會人士消息稱，今夏出戰東奧的國家隊運動員將於下月初訪港，其中下月4日運動員會參與活動。另有總會職員向本報表示，來港者全屬東奧冠軍人馬。本報向民政事務局查詢將會有多少國家運動員來港、會出席什麼活動、有何行程、需否接受隔離檢疫等，局方回應稱「不予置評」。

政府本周起大幅收緊豁免檢疫安排，大部分原有豁免組別周五（12日）起取消，不過，政務司長有權豁免特定人士強制檢疫，例如相關者「情况極其特殊」、「符合香港的公眾利益」，以及其行程「對關乎符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的目的屬必要」。非港人現時可循「來港易」計劃免檢疫來港，條件是抵港前14日不曾到過廣東、澳門或香港以外的地方，計劃沒要求申請人一定要是廣東省居民。

國家隊金牌運動員訪港屬近屆奧運傳統，2016年里約熱內盧奧運閉幕後6天，國家隊64人代表團隨即訪港3天，包括羽毛球名將林丹、泳將孫楊、跳水隊吳敏霞，行程有羽毛球表演賽、跳水示範等。中國隊於今夏東奧奪得38面金牌，大部分東奧冠軍回國後，9月底才戰畢全運會，其中14歲跳水「神童」全紅嬋代表廣東隊奪得兩金，未知會否訪港。

明報記者