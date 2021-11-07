欠債燒炭 兩子在屋 夫婦涉企圖謀殺被捕

昨午12時許，警方接報一對夫婦在荔盈街3號凱樂苑凱碧閣一個中層單位內燒炭，分別2歲及6歲的兒子當時亦在屋內。警方經初步調查後拘捕38歲黃姓男子及33歲鄭姓女子，他們涉嫌企圖謀殺，帶署扣查。兩名男童清醒，被送往明愛醫院治理。案件列作企圖謀殺及企圖自殺，交深水埗警區重案組調查。探員昨傍晚在場檢走兩袋證物。

三度燒炭 見兒辛苦消死念

現場消息稱，夫婦債台高築，欠下至少逾百萬元債項，疑無力償還。近日，二人親友陸續受到債主派人滋擾，鄭的胞妹等數名親友遂於昨日上午到二人寓所了解。據了解，夫婦向親友表示欠債，前日起至少三次燒炭企圖自殺，最後一次燒炭時，兩名兒子在睡夢中被濃煙嗆醒，狀甚痛苦，夫婦打消死念，弄熄正在燃燒的炭，並打開窗戶。親友得悉事件後報警。

資深社工陳琬琛說，欠債多涉不善理財、過度消費或賭博，建議市民消費應量力而為，賭博亦適可而止，切忌「債冚債」或再借錢賭博以償還債務。他說不鼓勵親友為欠債者還債，這只會助長他們繼續借貸，如事主涉過度消費或賭博，應盡早接受輔導或治療，學習正確理財。