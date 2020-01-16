直資校議會：有校年失200生 料關移民

稱學額求過於供 不憂收生不足

陳狄安昨日在香港直資學校聯展受訪時稱，直資中學的入學名額求過於供，一直都是近千人爭一百多個名額，因此不擔心新學期會收生不足。他說，近兩年不少直資中學均有學生流失問題，本身是英華書院校長的他表示，學校上學年流失約30名學生，而據他了解，有中學上學年共有200名學生退學，估計與移民潮有關。

他表示高中生在學校有穩定的社交圈子，加上要備戰公開試等原因，若有高中學生退學，校方難以填補，可能對校方營運造成壓力。他解釋，直資學校所獲的政府資助金額取決於學生人數，倘未能及時填補學額，學校將失去該名學生部分政府資助及其學費收入。

聖保羅書院校長源迪恩稱，學生人數因移民潮下跌，但未至面臨危機，他形容現在「無得擔心」。他說全港學校都面對收生下跌問題，但辦學團體每個年代都面對不同衝擊，「風風浪浪終會過去」，學校最重要是做好自己的工作。