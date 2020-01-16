通識改革撤專題探究 聖保羅書院推「影子IES」

能否探討政治？ 校長：交師生商討

適逢聖保羅書院成立170周年，校長源迪恩表示着重栽培學生迎接未來，希望學生擁有「求知好奇、明辨是非、解決困難」等思維。因應通識科改革後釋出課時，校方上年試行Common Core課程，要求中四及中五學生自訂專題題目，在兩年內完成探究報告。他形容新課程是「IES的影子課程」，分別在於新課程加入STEM元素，而專題探究報告能培養大學所需的研究技能，有利銜接大學課程。他說曾有同學以撰寫應用程式作報告題目，反映報告範疇沒有限制，文理皆可。被問到同學能否在報告中探討政治議題，他說學生應與負責老師商討，希望同學在報告當中發掘solution（解決方案）幫助他人。

另外，源迪恩表示學校將有課程讓學生明白和欣賞中國文化，了解內地社會、經濟和科技發展，協助學生建構國民身分認同。他強調教師不是律師，校方不會刻意增加大量課程講述《港區國安法》條文。

增課程助學生了解中國 家長憂信息單一

家長楊先生昨與就讀小六的兒子出席簡介會，他認同兒子需了解中國發展，惟擔憂課程傳遞的信息可能會「太單一」，他有信心透過溝通，讓兒子保持正確的價值觀。楊是聖保羅書院校友，源迪恩曾是他的班主任，他表示欣賞對方對學校「很用心」，亦不會只着重學習成績好的學生。楊說目前已參加3間男校的簡介會，被問有否心儀學校，他說未來6年是屬於兒子，將交給他全權負責。楊同學現就讀中西區聖安多尼學校，表示最想讀男校，因為「同一個性別容易理解大家」。

另一家長梁小姐表示不太憂慮國民教育，認為兒子已有獨立思考能力，「感情是不能強迫」。

聖保羅書院在2022/23學年將提供約100個中一學額，學費預計為4.1萬元。家長今日開始可在網上遞交入學申請，12月6日截止。校方稱入學甄選準則主要為學生的小五成績、操行及課外活動表現。副校長鍾王婉霞強調，提交申請資料「貴精不貴多」，最重要是突出學生的亮點。她提醒學生面試時要有自信、保持笑容和有眼神接觸。該校去年收到近1700份申請，今年將邀請約700名學生面試，面試期為明年2月26日，取錄結果暫定明年3月28日公布。