回應林鄭「非愈高愈巴閉」論 許樹昌：抗體愈高保護愈大

衛生防護中心轄下聯合科學委員會建議市民第三針打復必泰，因保護力更佳，但林鄭月娥沒打算跟隨建議，她說第三針會繼續打科興，又稱抗體水平並非「愈高就愈巴閉」，「夠就可以」。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌昨在港台《星期六問責》稱：「呢個係佢（林鄭月娥）個人睇法啫。」許說，雖然現時不知抗體到什麼水平才有足夠保護，但抗體愈高，就愈有效減低有症狀感染的風險，「特別如果你係高暴露群組，（例如）參與前線抗疫人士，或者免疫系統有問題人士，抗體愈高，對你保護愈大」。

劉澤星：復必泰保護較高 重症保護兩款相若

出席同一節目的新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星亦說，打復必泰後產生的中和抗體較高，對有症狀感染保護力較高，但兩種疫苗對重症保護率差不多，「每一個人自己有自己意願，邊隻接受多啲（作為）第三針」。

兩日3.4萬人預約第三針 佔1.9%

昨日是首批合資格者第二日預約打第三針，政府發言人稱，截至昨晚8時，首兩日共34,700人預約，即佔合資格人數約1.9%，而前日首日預約則有24,500萬人。許樹昌認為，首日2萬多人預約已不少，相信高危組別會陸續預約。劉澤星則稱，2萬多人似乎不是很多，盼預約數字盡快提升。

至於通關，許樹昌說，9月底兩地對接會議期間內地提出的問題，本港已改善，例如已收緊豁免等，相信本港可做到內地的條件，而日後「通關碼」相信會上載病毒檢測結果、疫苗紀錄和最近兩三周暴露風險等，有齊資料便可獲「綠燈」，但到內地後要再安裝內地健康碼。

此外，本港昨增7宗輸入個案，包括一名2歲女童和一名11個月大男童，其中2歲女童的密切接觸者之前已確診，女童在竹篙灣檢疫期間確診。除了兩名幼童，其餘5名確診者全部已打針。

（新冠疫情）