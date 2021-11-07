收款後封鎖失聯 fb網店騙50人 民主黨料冰山一角 有事主稱警勸放棄追究

涉購生蠔榴槤大閘蟹 Payme微信收款

袁海文稱，事主分別在2019年7月至今年10月在facebook看到詐騙專頁帖文，分別推廣生蠔、大閘蟹、烏龍茶、榴槤等。當事主表示有興趣購買，該些網店會以「facebook Messenger」與其聯絡，並着事主以轉數快、Payme、微信支付等付款。然而，事主付款後，過了承諾出貨日期一直收不到貨，再找網店時，網店會封鎖事主或失去聯絡。

事主斥fb把關不力 袁海文：感警無積極跟

事主S小姐（化名）表示，在facebook見網店廣告圖片十分吸引，且多次在facebook出現，故今年9月24日以250元向該店買榴槤，但翌日查詢何時送貨即被封鎖。她稱已即報警，但至今未錄口供。該專頁今年8月11日建立，管理人員位置主要位於印尼、菲律賓及越南，記者透過「facebook Messenger」向該專頁查詢，對方已讀記者查詢後，把記者封鎖。

S小姐為在facebook網店被騙者成立關注組，組內有過百人。她說，不少人怕麻煩，認為被騙金額小而拒報警，故「騙徒好猖狂」。她又斥facebook「是幫兇」，騙徒能輕易在facebook落廣告、刪除不利自己的留言及「嬲嬲」，認為facebook應對落廣告的專頁加以審查。

另一事主葉先生（化名）稱，2019年7月在facebook網店買Switch遊戲，付款後網店失聯即報警。他稱一兩個月後到將軍澳警署錄口供時，警方勸他自稱「自知損失及案件性質輕微，若線索輕微難以追查犯案者，我亦不想浪費時間為此事作追究」、「想向警方備案處理」。他覺得十分無奈，感到警方「似是無動力調查，希望我放棄」。

促修例強制商戶披露資訊 信用卡交易

袁海文相信，他收到的50宗投訴只是facebook網騙的冰山一角，但感覺警察並無積極跟進，且欺騙專頁只需換個名就能繼續行騙，結果禁之不絕。他認為facebook應加強處理檢舉騙案的效率，並主動審視不同專頁網購帖文有無行騙風險，保障用戶權益。

袁認為，《商品說明條例》只規定商戶不能提供虛假、具誤導或錯誤陳述，卻沒要求商戶必須提供聯絡資料、身分、公司地址等，消費者若遇問題難追討。他認為應修例強制商戶披露充足及可識別資訊，保障消費權益。他提醒市民網購時，以有網上交易保障的付款方式進行，例如信用卡有爭議交易保障機制，遠比用轉數快、Payme等有保障。

本報就以上個案向facebook查詢，截稿前沒回覆。

警：一直聯絡社交媒體 盼新科技辨可疑帳戶

警方無正面回應上述投訴人的質疑，只稱網絡安全及科技罪案調查科會統籌各總區及警區資源，協調及支援相應調查和執法，今年1月、4月及7月網罪科先後聯同6個總區及其他總部刑事單位展開行動打擊「網上購物騙案」，拘捕143人，涉806宗騙案，涉款逾400萬元。警方又稱，一直聯絡不同社交媒體，期望它們能利用科技識別及刪除可疑帳戶。