北角菜檔無牌賣「太湖大閘蟹」 市售多來歷不明 蟹商促政府跟進

據《食物業規例》，除非獲食環署長書面准許，任何人不可售賣限制出售的食物，包括大閘蟹等。銷售大閘蟹的經營者必須領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許。

放不顯眼位偷賣 悉記者後改稱無賣

本報接獲報料稱，北角渣華道及糖水道交界一間「準記優質蔬果批發」在放菜的枱底放了一箱大閘蟹。記者上周五到該店，見店面較起眼的前排放了蔬菜，後排在店內位置放了一盒約10隻大閘蟹，並標示「正宗太湖大閘蟹」、「110元兩隻」。本報記者觀察，不多人留意到菜檔有蟹賣。

記者以顧客身分查詢是否有售大閘蟹，女店員連忙說「係，快啲入去揀」，又稱大閘蟹來自太湖，每隻大約4両，問記者想要「公定係乸，公就滑啲……你樣樣都試吓啦！」她隨即幫記者選了兩隻蟹。記者問：「你哋賣菜嘅，又會有大閘蟹賣嘅？」店員直認「偷偷賣嘅！」其後，店員突然叫記者「補多一隻，畀多20蚊我」，隨即多塞一隻蟹給記者。記者查詢在何處入貨，惟店員沒回應。最後記者用了130元買3隻鮮活大閘蟹，均會噴泡及舞動蟹鉗。

其後，記者再以記者身分到該店查詢有無賣大閘蟹許可證，同一店員連忙說：「我哋無賣蟹，朋友訂㗎啫，無賣嘅！」記者再問為何剛才能在該店購得3隻蟹，店員回應稱「你要我咪賣囉！唔好登我哋啊！搵啖食啊！」蟹商老三陽負責人祁玉鳳檢視過從準記所購3隻大閘蟹照片，估計確是大閘蟹，但產地不明，現香港應無來自江蘇陽澄湖或太湖的大閘蟹，「正規大閘蟹商舖無呢啲來歷不明大閘蟹」。她又稱不少facebook網店同樣銷售來歷不明的大閘蟹，「大閘蟹市場真係畀呢啲人破壞」，盼食安中心及海關跟進。

食環署：已提醒 海關：會了解

食物環境衛生署發言人回覆表示，根據紀錄，準記並未獲食環署簽發介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證。食環署接獲查詢後隨即派員巡查，其間未發現有人未領有許可證出售受限制食物，但亦已提醒店舖負責人不得違反《食物業規例》，又說會留意該店情况，如有足夠證據顯示有人未獲准許售賣限制出售的食物，會提出檢控。食環署補充，今年1月至11月4日，共就非法銷售大閘蟹提出兩宗檢控。

海關回覆稱會了解此個案，又提醒業界切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，而消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許的商戶。

明報記者