16宗人染大鼠戊肝 東九中九佔10

港大的研究團隊自2018年發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，一直就此研究的薛達昨向本報表示，至今在本港發現16宗人類感染大鼠戊型肝炎，當中14宗感染同一病毒株，該病毒株在本地老鼠身上亦能找到。

薛達續稱，16宗個案中，有10宗都在黃大仙、九龍城和觀塘發現，即中九龍及東九龍，其餘個案分佈全港，遍及屯門至南區，故人類感染大鼠戊型肝炎問題影響全港。不過，薛達稱暫不知相關個案的傳染途徑，相信老鼠排泄物污染環境和食物可能是傳播途徑之一。

薛達說，除了大鼠戊型肝炎，鼠患還可能帶來漢坦病毒和鈎端螺旋體病，本港近年亦曾有相關感染，他建議商舖要妥善蓋好食物，並要堵塞商舖內老鼠可進出的洞口，而鼠患問題很難對付，需專門的滅鼠團隊協助。

黃大仙鼠患指數升 大有街最嚴重

雞肉放在店外而惹老鼠的「強仔豬肉蔬菜專門店」位於慈雲山，該區所屬的黃大仙，鼠患指數正上升。據食物環境衛生署的鼠患參考指數，黃大仙指數由去年全年的1.2％，升至今年全年的4.9%；其中大有街監察點的鼠患指數最高，由今年上半年的2％飈升至下半年的18%，令該監察點暫時全年指數達9.9%，而蒲崗村道監察點上半年鼠患指數0%，下半年亦升至4.7%。

區議員：上邨7樓戶稱有鼠蹤

黃大仙區議員譚香文表示，區內食肆門外經常有食材閒置，引來老鼠，上月已接到不多於10宗有關鼠患的居民求助，有居住黃大仙上邨的7樓住戶亦稱受鼠患困擾。譚另說近月荷里活廣場附近有工程，挖路時或驚動鼠窩，令老鼠四散，有老鼠走到荷里活廣場及星河明居。譚香文已報名參選立法會直選九龍中議席，同區參選人包括民建聯立法會議員李慧琼及九龍城區議會主席楊永杰。