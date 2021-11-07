冰鮮肉多凌晨送貨 飲食界：放店外難免

香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興表示，一般冰鮮肉送貨時段是凌晨3時至早上10時，店舖在凌晨時分無人收貨，送貨員就將食物放在店門外，店員早上7時上班才將食材拿回店內，亦有店舖會給送貨員鎖匙，讓送貨員開門、將貨放入店內，送貨員會盡量先送貨給這類店。郭又稱，送貨員會預先將部分食材放在發泡膠箱內，但冰鮮肉多以膠籃盛載，故很難防止蟲鼠。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，送貨與開店時間不同，除非是24小時營業的食肆，否則難免會有食材被送貨員放在店門外。他稱送貨員每日清晨5時、6時送貨，店舖仍未開門，故送來的麵包、菜會擱在店門外，一般不足一小時就已有店員返工，麵包有膠袋包裝，菜放在發泡膠盒內，「試過見到有麵包袋被老鼠咬爛，我就全袋丟棄」。

業界倡店門放密封膠箱 囑貨放箱內

林瑞華說，食材放店門外的問題「好難避免、無辦法」，但強調食店定會徹底清洗食材，又稱食肆可在店門放置密封膠箱，吩咐送貨員將貨品放入箱內，但送貨員未必會遵照吩咐。