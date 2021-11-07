包裝雞放打烊肉店外 群鼠開餐 相關fb道歉稱「運輸問題」已銷毁 街坊：不敢再光顧

繼去年7及8月黃大仙大成街市有老鼠橫行吃蔬果及秀茂坪街市有豬殼放在地引來最少10隻老鼠「開餐」後，facebook昨流傳照片顯示「強仔豬肉蔬菜專門店」拉閘後的門外，放置約6籃包裝雞，雞上約有10隻老鼠聚集。

負責人：全港都有老鼠 無辦法

「有營食品專門店」facebook專頁載有「強仔」宣傳資料，並顯示「強仔」位於慈雲山慈華里。該專門店專頁昨午發文無提及老鼠事件，但稱「深感抱歉」，解釋因運輸問題，並已將所有雞銷毁，若市民發現購買的雞有問題，可到該分店退款。本報記者昨午到「強仔」查詢，負責人項先生稱「老鼠多無辦法，不止我們有，全香港都有、全世界都有」，被問有何措施，他答「不賣了」。

多名市民昨午仍光顧「強仔」，大部分對事件不知情；街坊徐太記得早前該檔有售冰鮮雞，惟近日不見，獲悉今次事件後「真恐怖，下次唔幫佢買了」。

譚香文倡多巡查 醫生籲改存放方法

黃大仙區議員譚香文稱，區內不少店舖將食材閒置店外，因送貨後未有人接收，「凍肉通常直接放地上，有時連籃都無」，通常擱在街頭數小時，慈華里有街市、食肆，屬「老鼠黑點」，食環署責無旁貸，應多巡查，教育、勸喻或檢控店舖，否則鼠患勢加劇。譚香文已參選立法會九龍中議席，同區參選人尚有民建聯立法會議員李慧琼及九龍城區議會主席楊永杰。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，任由食物放置戶外並不理想，不但為老鼠提供食物源，加劇鼠患及蟲患，亦增加衛生風險，且蟲鼠或接觸過其他污染物，令食物受污染。他又指出，肉類長期放在室溫下易滋生細菌，食用前縱經煮熟，烹煮過程可能會交叉感染，進食後或致不同種類食物中毒。

梁提議食環署與業界商討改善食材存放方法，如送貨時可否妥善包裝，或在店門外放置封閉儲物箱。

巡查未見鼠蹤 食環署：已嚴正警告

食環署回覆，該處所持有署方發出的新鮮糧食店牌照，署方知悉事件後即派員巡查，其間無發現鼠蹤，其衛生情况尚可，該店亦已銷毁相關食品，現場並未發現存放相關食品及於店內出售，署方人員已嚴正警告負責人須採取有效措施，以免出售食物受污染或變壞，亦向他作衛生教育、提供防鼠及滅鼠意見，且會加強巡查上址及一帶，適時採取行動，包括在有充分證據下檢控。

署方續稱，會加強有關店舖附近一帶公眾地方防鼠及滅鼠工作，採取預防措施以斷絕老鼠食物來源、清除老鼠藏匿處及堵塞老鼠來往通道，並在有需要時放置捕鼠器及鼠餌；而根據《食物業規例》（第132X章），食物業者須採取合理需要的措施保護食物，免食物受到污染，亦規定不得因經營食物業而用任何巷、街、露天地方、天台等配製或貯存未加掩蓋食物，一經定罪最高罰款1萬元及監禁3個月。

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