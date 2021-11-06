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2021年11月6日星期六
港聞二
丁屋政策終審合憲 政府未提檢討否 判辭稱政策可改 本研社：確立政府主導權
上訴方指歧視 終院：特殊議題不受限
「不想糾纏數字」 林鄭拒言北部都會區造價
立會直選兩區現「非建制」 3人爭兩席 提名日子剩半81人參選 新界西北暫無報名
民主思路零的突破 譚耀宗：努力一點
浸大中醫生內地實習 泄病歷遭處分
DSE中史科《試題專輯》：考生認地圖混淆深圳香港
預約首日系統「死機」 M+：反應踴躍 未暢順運作
選委貨櫃辦公室旁起火 檢助燃劑 警列縱火
去年毒案單據傳真號碼 揭跨國販毒洗錢集團 貨櫃暗格藏3億元毒 拘女骨幹等6人
快艇「螞蟻搬家」走私凍肉 值1.3億 無冷藏或全銷毁
審訊期間改判擾亂秩序罪 超起訴期限 官判完再推翻 技工囚21日才釋放
尖嘴暴動案引終院判辭 控方：以主犯從犯參與
六四集結案 鄒幸彤：「今晚見」指受訪上鏡
FCC調查：逾九成受訪記者憂「假新聞法」
張劍虹保釋被拒 官：不信不會危及國安
證人供辭矛盾 青年毀國旗罪脫
果子狸闖律政中心
九巴雙白線爬頭逆行百米 六旬司機涉危駕被捕
偽造港珠澳橋石屎測試 嘉科兩董事 事隔4年控欺詐
住所公司藏19械3600彈 攜上膛槍出街漢囚7年
地盤工認虐低智女兒 官：隻耳瘀晒點落到手
建築工姦繼女案 母稱剛來港不懂報警
捱的士撞捲車底 外賣鐵騎士昏迷
校巴撼校巴 兩司機7學童輕傷
尊子漫畫
【Emily】港台腰斬節目 主持班底再開拍 《哲學係咁傾》眾籌60萬達標
【Emily】工聯會陳穎欣造勢 何君堯又撐場 日前撐選同區陳恒鑌
【Emily】高官又整親手 鄧炳強入院做手術
【Emily】林大輝：素人唔係選委會界別理想人選
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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